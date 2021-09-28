快訊

替安倍晉三擋酒一戰成名！岸田文雄因好酒量救了台日關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／永康商圈50年「小茅屋」熄燈！全台第3炒飯成回憶

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
已經有50年歷史的永康商圈「小茅屋」，已經於9月27日結束營業。記者陳睿中／攝影
已經有50年歷史的永康商圈「小茅屋」，已經於9月27日結束營業。記者陳睿中／攝影

永康商圈名店又少一間！曾經在網路票選「全台10大最好吃炒飯」中排名第3名的「小茅屋」，已經於9月27日悄悄熄燈，結束經營50年的歷史。業者低調表示，主要是因被檢舉「不得使用明火」，所以決定熄燈。對於粉絲而言，店內的炒飯、抄手滋味，未來只能留存在記憶之中。

位於台北永康商圈內的「小茅屋」，最初自1972年起家，店內提供有紅油炒手、涼麵、牛肉麵、細粉等多項麵食，價格多落於百元上下，許多明星藝人也都是座上嘉賓。其中饕客必點的「炒飯」，連美食作家舒國治都曾給予肯定，過去還曾在炒飯排名的網路票選中，名列全台第3名，並且獲得「蛋和肉絲用料大方，清爽不油膩」的評語。除此之外，用料實在、份量足的炒手，同樣也是許多老顧客的心頭好。

佇立於永康商圈50年，小茅屋在2015年時曾經發生火災，因此短暫歇業。第一代老闆娘表示，隨著丈夫自韓國來台之後，兩人共同經營小茅屋至今。但是近期遭到鄰居檢舉，而稽查單位前來檢查後，表示店內不得使用明火，僅能改以電磁爐烹調。儘管尋求里長、議員協助，但是無法改變其結果。老闆娘也表示，雖然第二代能夠接手，但自家的食物不可能不使用明火，加上自己年紀已大，因此決定停業。

永康商圈 舒國治

延伸閱讀

獨／茶道結合法式甜品！茶甜點「One Tree Hill」熄燈

獨／開放內用才2週！人氣烤肉飯「GRiLL Box 」熄燈

獨／7年「小圈子」義大利麵熄燈 網友：心目中的第一名

獨／36年的陪伴！西門町最後一間「肯德基」熄燈

相關新聞

長榮防護夾克2.0 周四限量開搶

長榮航空機能防護夾克去年引發搶購熱潮，最高紀錄四十分鐘賣出三千件，今年推出升級二點零版，撞色前衛設計、增加衣袖收納小袋等...

簡約科技風 烏克蘭辦公場域

烏克蘭建築事務所MONO architects為Biosphere這個新興的家用清潔品牌設計了全新的辦公室場域。

新智慧淋浴系統 煥發暢然的新生綠洲

平衡在簡約設計與精準計算的人體工學中，GROHE致力於將創新科技與使用效能結合，由獨創的SmartControl智慧花灑控制系統，透過簡易的推拉和旋轉控制並選擇水量、溫度、出水模式和切換頭頂花灑或是手持花灑...

時尚風格家具 打造藝術寫意空間

在居家空間當中，家具往往是突顯屋主生活品味最重要的關鍵，而想要讓空間中自然而然地充滿雅致的藝術人文氣息，一件輪廓外觀與優美線條兼具的時尚家具，更是絕不可或缺的存在。

畫出完美嘟嘟唇！迪奧、植村秀新款脣膏更水潤、無唇紋

在煩悶的時代，女人更需要好好愛自己，展現出最迷人的模樣，特別是保濕又不顯唇紋的唇膏，更能讓女人嘟嘟唇展現魅力。植村秀推出...

拚五倍券商機 桃園百貨業推5千變8千5

振興五倍券10月8日發放，桃園市購物中心、百貨公司為搶五倍券商機，紛紛提前推出消費滿額送、加價購促銷，大江購物中心周年慶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。