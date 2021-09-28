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獨／永康商圈50年「小茅屋」熄燈！全台第3炒飯成回憶
永康商圈名店又少一間！曾經在網路票選「全台10大最好吃炒飯」中排名第3名的「小茅屋」，已經於9月27日悄悄熄燈，結束經營50年的歷史。業者低調表示，主要是因被檢舉「不得使用明火」，所以決定熄燈。對於粉絲而言，店內的炒飯、抄手滋味，未來只能留存在記憶之中。
位於台北永康商圈內的「小茅屋」，最初自1972年起家，店內提供有紅油炒手、涼麵、牛肉麵、細粉等多項麵食，價格多落於百元上下，許多明星藝人也都是座上嘉賓。其中饕客必點的「炒飯」，連美食作家舒國治都曾給予肯定，過去還曾在炒飯排名的網路票選中，名列全台第3名，並且獲得「蛋和肉絲用料大方，清爽不油膩」的評語。除此之外，用料實在、份量足的炒手，同樣也是許多老顧客的心頭好。
佇立於永康商圈50年，小茅屋在2015年時曾經發生火災，因此短暫歇業。第一代老闆娘表示，隨著丈夫自韓國來台之後，兩人共同經營小茅屋至今。但是近期遭到鄰居檢舉，而稽查單位前來檢查後，表示店內不得使用明火，僅能改以電磁爐烹調。儘管尋求里長、議員協助，但是無法改變其結果。老闆娘也表示，雖然第二代能夠接手，但自家的食物不可能不使用明火，加上自己年紀已大，因此決定停業。
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