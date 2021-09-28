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忠孝SOGO秋の京都展 抹茶、八橋餅等京菓子名店都來了
久違的旅行日子，百貨日本展對消費者而言，是買到正宗日本美食伴手禮的直接管道，一向對主顧客最有號召力的SOGO忠孝館和風節，帶來「秋の京都展」今日起至10月11日在12樓活動會館登場，首日就掀起民眾逛展的高人氣。
這回秋季和風節以國人最愛造訪的京都為主題，現場共帶來97家日本美食與工藝，當中就有43家來自京都，以及27家初登場店鋪。
京都尤以許多百年名舖聞名，SOGO和風節把京都帶進百貨，特別精選那些出國必買的京都百年名店伴手禮，讓許久沒出國的民眾，趁和風節補充那些懷念許久的美食。
引進擁有800年歷史的名店「祇園辻利」抹茶系的美味；超過330年店齡的「聖護院八ッ橋総本店」的八橋餅，也是國人走訪京都必買的特色伴手禮。「文之助茶屋」大人氣的蕨餅，帶來抹茶及黑糖口味；還有年產1,200萬片的「鼓月」千壽仙貝、緊鄰清水寺的費南雪名店「普門庵」、「鶴屋吉信」羊羹、「笹屋伊織」水羊羹、「京都北山MALEBRANCHE」茶之菓等，都是京都必嚐的排隊京菓子。
除了京都美食，也有來自日本全國各地銘菓，像是大人氣「福砂屋」長崎蛋糕、福岡「如水庵」筑紫麻糬、大阪「いなば播七」的糰子，以及現點現做的日本味，像是玉子燒、廣島燒、拉麵及炸豬排蛋包炒麵等。活動期間單筆滿1,000元，SOGO也提供無接觸結帳及安排快取配送服務。
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