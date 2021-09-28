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忠孝SOGO秋の京都展 抹茶、八橋餅等京菓子名店都來了

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
SOGO忠孝館「秋の京都展」，營造出濃厚的慶典氛圍。記者江佩君／攝影
SOGO忠孝館「秋の京都展」，營造出濃厚的慶典氛圍。記者江佩君／攝影

久違的旅行日子，百貨日本展對消費者而言，是買到正宗日本美食伴手禮的直接管道，一向對主顧客最有號召力的SOGO忠孝館和風節，帶來「秋の京都展」今日起至10月11日在12樓活動會館登場，首日就掀起民眾逛展的高人氣。

這回秋季和風節以國人最愛造訪的京都為主題，現場共帶來97家日本美食與工藝，當中就有43家來自京都，以及27家初登場店鋪。

京都尤以許多百年名舖聞名，SOGO和風節把京都帶進百貨，特別精選那些出國必買的京都百年名店伴手禮，讓許久沒出國的民眾，趁和風節補充那些懷念許久的美食。

引進擁有800年歷史的名店「祇園辻利」抹茶系的美味；超過330年店齡的「聖護院八ッ橋総本店」的八橋餅，也是國人走訪京都必買的特色伴手禮。「文之助茶屋」大人氣的蕨餅，帶來抹茶及黑糖口味；還有年產1,200萬片的「鼓月」千壽仙貝、緊鄰清水寺的費南雪名店「普門庵」、「鶴屋吉信」羊羹、「笹屋伊織」水羊羹、「京都北山MALEBRANCHE」茶之菓等，都是京都必嚐的排隊京菓子。

除了京都美食，也有來自日本全國各地銘菓，像是大人氣「福砂屋」長崎蛋糕、福岡「如水庵」筑紫麻糬、大阪「いなば播七」的糰子，以及現點現做的日本味，像是玉子燒、廣島燒、拉麵及炸豬排蛋包炒麵等。活動期間單筆滿1,000元，SOGO也提供無接觸結帳及安排快取配送服務。

京都鼓月公主千壽仙貝(焙茶)，售價600元(12片)。圖／SOGO提供
京都鼓月公主千壽仙貝(焙茶)，售價600元(12片)。圖／SOGO提供
京都高野屋貞広半生菓子，售價500元(任選12個)。圖／SOGO提供
京都高野屋貞広半生菓子，售價500元(任選12個)。圖／SOGO提供
京都普門庵KyoFRANCE費南雪，售價555元(8枚入)。圖／SOGO提供
京都普門庵KyoFRANCE費南雪，售價555元(8枚入)。圖／SOGO提供
京都鶴屋吉信小羊羹組，售價720元(45gX5入)。圖／SOGO提供
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京都聖護院八ッ橋総本店八橋餅(原味)售價200元(100g)。圖／SOGO提供
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京都然花抄院，抹茶求肥銅鑼燒，售價100元。圖／SOGO提供
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京都 日本

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