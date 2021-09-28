PChome 24h購物即日起 獨家開賣《印象．莫內》紀念商品

今年最讓人期待的沉浸式展覽《印象莫內－光影體驗展》即日起至12月19日於高雄國際活動展演中心開展，去年《再見梵谷－光影體驗展》在台創下30萬人參展的佳績，PChome 24h購物看好全新打造的展覽將再掀話題熱潮，不僅獨家冠名贊助，更攜手KKLIVE推出多款《印象．莫內》紀念商品，包括以摩登線條重新詮釋經典作品《靜物》、《日式步橋》的金玉良言托特包，還有時尚又實用的桑拿大可郵差包、居家與野餐必備的質感露營杯，傘面內側印有《睡蓮》、《大碗島的星期天午後》、《沐浴者》的3款摺疊傘，以及《草地上的午餐》、《海岸松林》兩款T恤，更推出PChome獨家款罌粟花田T恤，滿足印象派粉絲們的購物慾。

PChome 24h購物也同步販售已絕版的《再見．梵谷》熱銷品，包括4款T恤、2款雨傘、1款棉襪，前年錯過的梵谷迷們一定要把握最後機會。

此外，PChome 24h購物力邀消費者共襄盛舉藝文饗宴，站上加碼祭出好康回饋活動，即日起至10月1日於PChome線上購物全站單筆消費滿1,388元，登記就有機會抽限量《印象莫內－光影體驗展》高雄站雙人票（價值720元）。

●《印象莫內－光影體驗展 高雄站》（Monet & Friends） 展覽時間：9月17日至12月19日 展覽地點：新光三越高雄左營店國際活動展演中心（高雄市高鐵路123號10樓）