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飛向宇宙！MB&F「太空熊貓」登Only Watch拍賣慈善共好
兩年一度的Only Watch慈善腕表拍賣會今年將邁入第九屆，並於2021年11月在日內瓦舉辦。日前獨立品牌MB&F第6度參與這項慈善雙年盛會，並推出一只Horological Machine No.10「熊貓」腕表，除了展現獨立品牌天馬行空創意的實現，也為本次大會獻上心意。
為了配合本次拍賣會，MB&F特別將原本Horological Machine No.10腕表的「鬥牛犬」主題改造為「熊貓」。鮮明搶眼的半圓形時間指示轉盤令人目不轉睛，是由初代Horological Machine N°3的雙圓錐小時與分鐘顯示變化而來；表款保留了HM 10的圓弧線條，但材質由鈦金屬改為精鋼，並在表殼表面漆上了黑或白漆，同時藍寶石水晶圓頂加裝了一對黑色鈦金屬「耳朵」，以及5級氮化矽製成的陶瓷尾巴，以還原熊貓討喜、逗趣的模樣。
佔據表面的是兩個黑色鋁金屬半圓形時間指示盤，一如熊貓經典的黑眼圈；同時開闔的牙齒也非純然的裝飾性，當兩排閃亮的牙齒清楚露出時代表發條已上緊、機芯呈現45小時動力全滿的狀態，反而當熊貓緊閉口部時，則代表需要為機芯上鍊，動力放空。
Only Watch的99%所得將用於資助「裘馨氏肌肉失養症 (Duchenne Muscular Dystrophy）」研究，這是一種好發於男童的遺傳疾病，並將導致患者的肌肉逐漸退化；而參與拍賣的鐘表作品將先於全球巡迴展示，預計於10個據點展出，最後於2021年11月6日（周六）在日內瓦登場。
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