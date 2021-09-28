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「挖洞給自己美」的叛逆 BURBERRY女裝大衣、泳衣結合

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
大衣結合泳衣，以正面端莊俐落、背面離經叛道的方式來表現。圖／BURBERRY提供
大衣結合泳衣，以正面端莊俐落、背面離經叛道的方式來表現。圖／BURBERRY提供

破洞、鎖鍊已經成了BURBERRY首席創意總監Riccardo Tisci的創作細節，延續上一季的衣不蔽體性感風，在2022春夏女裝中以「動物本能（Animal Instinct）」為靈感表現更徹底，他自陳，「對我來說，透過這場秀真正讓我們的想像力掙脫桎梏、自由飛翔。」他也將這場秀呈現給他的母親Elmerinda，以破除藩籬的各種想像，祝福她開啟一段充滿嶄新可能性的旅程。

像是把「腦洞大開」運用在服裝上，以彈性科技布料製成的黑色貼身性感服裝，開了許多洞孔，以自信氛圍支撐整體造型，或是搭配馬海毛混紡披肩、動物風格流蘇，展現輕盈和厚重、虛空與滿盈的對比，水晶網狀布料連體衣則相當華麗。除了延續前季的孔洞鏤空設計，本季的點睛之作在於將標誌性的風衣解構重組，讓大衣結合泳衣，兩款迥然不同的輪廓以正面端莊俐落、背面離經叛道的方式來表現，泳裝印花包括柔和的黃褐色、全新深餅乾色，以誇大翻領或鍊環作為裝飾。

另一款顛覆輪廓，則將英式剪裁未使用內襯的手法，將西裝外套裁剪為無袖、露背的表現方式，光滑皮革的束腹或馬甲則成為裙裝的一部分。此外，萬花筒般的幾何、實驗性抽象印花圖案，則是流動迷彩的表現，妝點「Universal Passport」圖案的洋裝、襯衫，在薄紗或網眼恤衫上創造層層疊疊的圖案。配件部分推出嶄新的橢圓形肩背包Rhombi，以及黑色、黃褐色絎縫納帕皮革鏤空TB Monogram圖案款式手拿包，近幾季主打的The Olympia則轉變為更柔和的輪廓。

黑色、黃褐色絎縫納帕皮革鏤空TB Monogram圖案款式手拿包。圖／BURBERRY提供
黑色、黃褐色絎縫納帕皮革鏤空TB Monogram圖案款式手拿包。圖／BURBERRY提供
本季的點睛之作在於將標誌性的風衣解構重組，包括柔和的黃褐色、全新深餅乾色。圖／BURBERRY提供
本季的點睛之作在於將標誌性的風衣解構重組，包括柔和的黃褐色、全新深餅乾色。圖／BURBERRY提供
泳衣搭配馬海毛混紡披肩，棉質棒球帽上飾有氯丁橡膠、皮革和薄紗飾片。圖／BURBERRY提供
泳衣搭配馬海毛混紡披肩，棉質棒球帽上飾有氯丁橡膠、皮革和薄紗飾片。圖／BURBERRY提供
小牛皮涼鞋具有T字和搭釦踝帶，以極簡主義風格露出女性的美麗雙足。圖／BURBERRY提供
小牛皮涼鞋具有T字和搭釦踝帶，以極簡主義風格露出女性的美麗雙足。圖／BURBERRY提供
萬花筒般的幾何、實驗性抽象印花圖案，是流動迷彩的表現。圖／BURBERRY提供
萬花筒般的幾何、實驗性抽象印花圖案，是流動迷彩的表現。圖／BURBERRY提供
BURBERRY 2022春夏女裝以動物本能為靈感，突破想像的藩籬。圖／BURBERRY提供
BURBERRY 2022春夏女裝以動物本能為靈感，突破想像的藩籬。圖／BURBERRY提供
彈性科技布料製成的多孔洞黑色貼身性感服裝。圖／BURBERRY提供
彈性科技布料製成的多孔洞黑色貼身性感服裝。圖／BURBERRY提供
BURBERRY首席創意總監Riccardo Tisci。圖／BURBERRY提供
BURBERRY首席創意總監Riccardo Tisci。圖／BURBERRY提供

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