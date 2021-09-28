「挖洞給自己美」的叛逆 BURBERRY女裝大衣、泳衣結合

破洞、鎖鍊已經成了BURBERRY首席創意總監Riccardo Tisci的創作細節，延續上一季的衣不蔽體性感風，在2022春夏女裝中以「動物本能（Animal Instinct）」為靈感表現更徹底，他自陳，「對我來說，透過這場秀真正讓我們的想像力掙脫桎梏、自由飛翔。」他也將這場秀呈現給他的母親Elmerinda，以破除藩籬的各種想像，祝福她開啟一段充滿嶄新可能性的旅程。

像是把「腦洞大開」運用在服裝上，以彈性科技布料製成的黑色貼身性感服裝，開了許多洞孔，以自信氛圍支撐整體造型，或是搭配馬海毛混紡披肩、動物風格流蘇，展現輕盈和厚重、虛空與滿盈的對比，水晶網狀布料連體衣則相當華麗。除了延續前季的孔洞鏤空設計，本季的點睛之作在於將標誌性的風衣解構重組，讓大衣結合泳衣，兩款迥然不同的輪廓以正面端莊俐落、背面離經叛道的方式來表現，泳裝印花包括柔和的黃褐色、全新深餅乾色，以誇大翻領或鍊環作為裝飾。