福利熊喀嚓公仔筆7款超Q必收藏 萬聖節阪急麵包也搞怪

全聯吉祥物「福利熊」超萌造型深受小朋友喜愛，主題曲也超洗腦，每次現身都會造成旋風，推出的周邊商品也掀起搶購潮。為讓更多粉絲可收藏福利熊週邊商品，全聯宣布將從10月1日起再次推出全新一檔積分換購活動，將福利熊與好朋友水果探險隊變身喀嚓公仔筆，超Q造型超療癒，還有萬聖節、軍人限定款，可愛又實用，全套7款輕鬆收藏。另外，迎接萬聖節，全聯阪急麵包也於10月1至10月28日推出趣味造型麵包，共有4款新品，還可搭配OFF COFFEE歡慶千店限定日優惠，最高享買1送1。

「福利熊與水果探險隊」喀嚓公仔筆積分換購活動自10月1日至12月2日展開，共有7款造型、4種筆芯顏色，包含福利熊瞇眼款、福利熊微笑款、蘋狗BINGO款、奇異狗KIWI款、香蕉狗JUNGLE款，以及期間限定的福利熊萬聖節款及福利熊軍人限定款等，每款只要按下按鈕，喀嚓一聲即會有驚喜出現。活動期間消費者只需持福利卡至門市全店消費滿100元就可獲得1積分，使用1積分即可加價79元換購1款，集滿10積分只需加價39元，換購門檻超低。若想一次收集全套，還可用10福利點加價660元，即可將7款直接入手，全台限量10,000組，要換要快。

而全聯阪急麵包則是首次於萬聖節期間推出萌鬼麵包，像是限定款「木乃伊巧克力」造型搞怪又可愛，巧克力內餡加熱吃風味更濃郁；秋季限定「南瓜核桃麵包」，還有最近超夯的「黑糖肉桂捲」都很有季節感。限定門市還有萌度破表的「菠蘿怪物」，使用日本麵粉加入法芙娜可可粉製成鬆軟麵包與酥脆菠蘿皮，創造迷人的雙重巧克力風味。