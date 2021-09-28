獨／頂呱呱改菜單！4款餐點漲5到30元 2款套餐現省9元

連鎖速食餐廳「頂呱呱」本月傳出「一口翅」的價格調漲，引起消費者熱議。但實際對照新版與舊版菜單售價，發現除了一口翅之外，黃金雞塊、甜甜包等點心或部份套餐，皆有5元的漲幅，但是無敵烤腿餐、美式半雞餐則是「降價9元」，同時還新增了6～10塊炸雞組合的家庭派對組合餐，增添消費者選擇性。

本次頂呱呱自9月初調整菜單，調價產品中，「經典炸雞餐」由155元調漲為160元，「甜甜包」（2入）由25元漲至30元；「黃金雞塊」由60元調為65元；而「一口翅」則是從99元調整為129元，價差為5～30元，各有4～30%的漲幅。至於「無敵烤腿餐」、「美式半雞餐」則各由209、309調降成200、300元，均降價9元。

求證後業者表示，頂呱呱每半年就會檢視市場需求，並視情況調整菜單內容。此次除了部份產品調漲之外，「無敵烤腿餐」、「美式半雞餐」2款套餐也是配合消費者偏好，重新調整配餐後降價9元。另外也新增了「家庭派對組合餐」，共有6、8、10塊炸雞選擇，分別為550、650、740元。同時「咖哩系列」雖未直接明列在新菜單上，但是消費者仍可口頭點餐。