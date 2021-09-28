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老派約會的斯文伴手？朗格、寶齊萊推骨董車聯名時計

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
擁有18K玫瑰金面盤，手工雕刻可揭式底蓋的1815 CHRONOGRAPH 18K白金腕表，將成為今年Concorso d’Eleganza Villa d’Este車展的重頭戲。圖 / 朗格提供
擁有18K玫瑰金面盤，手工雕刻可揭式底蓋的1815 CHRONOGRAPH 18K白金腕表，將成為今年Concorso d’Eleganza Villa d’Este車展的重頭戲。圖 / 朗格提供

一場老派的約會應該要有什麼條件？適當的邀約、走一場長長的路、堅持的精神，也是追求所有人生中美好事物的成功條件，例如：一台骨董車、或與之匹配的懷舊時計。自2012年起，朗格一直是Concorso d’Eleganza Villa d’Este骨董車展的主要合作夥伴。這項傳統盛事今年將在周末10月1至3日在科莫湖畔（Lake Como）舉行，朗格的行政總裁Wilhelm Schmid更將頒贈一款LANGE 1 TIME ZONE「Como Edition」腕表予當年車展中最優雅汽車的獎項得主。

這只擁有18K玫瑰金面盤，手工雕刻可揭式底蓋的1815 CHRONOGRAPH 18K白金腕表，將成為今年車展的重頭戲，以導柱輪控制飛返計時碼表功能的時計將象徵賽車、時間測量間的重要聯繫。而可掀式後底蓋刻有1929、2021的字樣則象徵今年的年份，以及Concorso d’Eleganza Villa d’Este的創始年份。表款並使用自2010年問世的手動上鏈機芯L951.5，將能在可掀式後底蓋中，飽覽德國製表的嚴謹與巧奪天工。

另一邊，同樣明白骨董車與懷舊生活風格美好的還有寶齊萊（Carl F.Bucherer）。由於寶齊萊的家族專用車 「林肯大都會轎車」曾於1949年榮獲瑞士「琉森老爺車展」的「最受公眾歡迎獎」，72年後的2021，品牌決定攜手將這款名車重返車展，以慶祝位於琉森的瑞士奢華製表品牌成為此一車展的官方合作夥伴，更推出一款傳承系列年曆雙盤計時碼表琉森特別版（Heritage BiCompax Annual Lucerne），以茲紀念。

寶齊萊母公司寶嘉爾集團的董事長兼唯一擁有人Jörg G. Bucherer，擁有一輛1949年的林肯老爺車Cosmopolitan Town Sedan，這輛汽車原本屬於其父Carl Eduard Bucherer，並曾為當時年僅13歲的Jörg留下了深刻印象，雖然車款在1952年售出，最終Jörg G. Bucherer在2013年將其重新購回，而72年後的今年，這輛家族汽車日前再次於琉森展出，品牌並因此推出一款紀念的年曆計時碼表，紀念品牌與老爺車、琉森、文化與藝術的緊密結合。

41毫米的精鋼表殼，有小牛皮表帶、米蘭精鋼鍊帶兩種選擇，並都具備快拆系統，雙面弧形藍寶石玻璃表鏡搭配了銀色面盤，淺藍色次表盤，並與淺藍色的測速刻度互相呼應，而淺藍色正式Jörg G. Bucherer精心恢復的愛車顏色，車與表，在色彩上巧妙呼應了時光的故事。表款並具備飛返計時碼表與年曆功能，後者意味了：每年只需在3月1日調校一次日期即可，其餘月份皆能自動分辨大小月份，全球限量188只，定價則為25萬5,000元。

寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼表琉森特別版（Heritage BiCompax Annual Lucerne），25萬5,000元。圖 / 寶齊萊提供
寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼表琉森特別版（Heritage BiCompax Annual Lucerne），25萬5,000元。圖 / 寶齊萊提供
一輛1949年的林肯老爺車Cosmopolitan Town Sedan，見證了琉森、寶齊萊、時計與名車之間的千絲萬縷。圖 / 寶齊萊提供
一輛1949年的林肯老爺車Cosmopolitan Town Sedan，見證了琉森、寶齊萊、時計與名車之間的千絲萬縷。圖 / 寶齊萊提供
淺藍色次表盤，並與淺藍色的測速刻度互相呼應，而淺藍色正式Jörg G. Bucherer精心恢復的愛車顏色。圖 / 寶齊萊提供
淺藍色次表盤，並與淺藍色的測速刻度互相呼應，而淺藍色正式Jörg G. Bucherer精心恢復的愛車顏色。圖 / 寶齊萊提供
手動上鏈機芯L951.5，將能在可掀式後底蓋中，飽覽德國製表的嚴謹與巧奪天工。圖 / 朗格提供
手動上鏈機芯L951.5，將能在可掀式後底蓋中，飽覽德國製表的嚴謹與巧奪天工。圖 / 朗格提供

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