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梵克雅寶Alhambra期間限定的幸運！逛Sogo復興館偽出國

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
梵克雅寶的全新概念店位於遠東Sogo復興館二樓。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶的全新概念店位於遠東Sogo復興館二樓。圖／梵克雅寶提供

法國最具童心的頂級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），自2005年進駐台灣、於台北101開設第一家精品店後，如今在台北、台中已經有4家店面。繼2019年台北101購物中心及台中大遠百精品店重新裝潢後，今年，遠東Sogo復興館的店面，也以全球最新的概念重新演繹，打造舒適優雅的「法式寓所」空間，提供精緻的鑑賞體驗。同時自即日起至10月17日止，品牌與雙人藝術家Burcu & Geoffrey再度攜手，將遠東Sogo復興館1樓廣場延伸至2樓精品店沿途營造成如童話般的場景，邀請訪客一起踏入夢幻般的的幸運珠寶世界。

●隨幸運草引領進入珠寶盒●

沿著遠東Sogo復興館一樓的幸運草、貓咪、飛舞的蝴蝶的熱情引導，跟隨漂浮的雲朵乘著電梯而上，二樓的全新梵克雅寶精品店優雅沉穩的霧黑色與金色絨面質感的牆飾，猶如來到一間大型珠寶盒中。推開logo造型的大門門把，迎面而來的是以威尼斯Murano玻璃手工細製的璀璨吊燈，獨特且別緻的造型宛如大自然中的雨滴；另一款吊燈則以片片玻璃組成陣陣浪花，呼應品牌經常作為珠寶主角的大自然元素。

裝飾藝術的直線條與重複的幾何圖騰為佔地約31坪的全新空間組成視覺基調。柔軟的地毯、沙發、書櫃、吊燈、鏡飾，引入法式寓所的舒適自在。溫暖的金色壁面以手工一片片貼上de Gournay的金箔彩繪壁紙，上面典雅的Chelsea手工彩繪葉片、花卉及蝴蝶圖騰，與櫃中閃耀璀璨的梵克雅寶珠寶相輝映。八角造型的VIP私人鑑賞空間，讓人想起梵克雅寶在1906年的第一家精品店，就開設在巴黎八角形的芳登廣場22號上。

●大自然啟發的珠寶魂●

事實上，自創立初始，大自然已是梵克雅寶的珍貴靈感泉源。透過珠寶的創作，梵克雅寶將重點放在於捕捉主題的精髓，而非單純地複製並展現其形態，希望能展現大自然的靈動之美和演變的奧妙：花卉、蝴蝶和鳥兒幻化成傳奇的珠寶系列，組成奇幻又精緻的大自然風景，裝點著每一爿櫥窗，例如挪亞方舟高級珠寶系列各式各樣童趣俏皮的蝸牛、鸚鵡、天鵝，翩翩起舞指示時間的仙子，以及經典幸運草Alhambra系列最新綴著鈴蘭、小瓢蟲、和金色樹葉的Lucky Spring，捕捉春季盎然活潑的生意。

為慶祝開幕，由藝術家Burcu & Geoffrey打造的奇幻童趣裝置藝術，便以品牌最著名的Alhambra幸運草圖騰為主角，巨大的幸運草、貓咪、蝴蝶，彷彿人如遊歷仙境的愛麗絲一樣縮小了，掉進可愛的童話世界中，與小動物們在夢幻般的景色中互動。而梵克雅寶也特地創作了以珠寶元素為主題的程式濾鏡，只要掃QR code即可下載，一款濾鏡會開出滿滿的幸運草簇擁著畫面中的主角，另一款則與孔雀一同開屏綻放美麗，以虛擬空間探索Alhambra系列迷人獨特的魅力。

由藝術家Burcu& Geoffrey創作的Alhambra系列形象圖，俏皮的貓咪也成為期間限定裝飾的主角。圖／梵克雅寶提供
由藝術家Burcu& Geoffrey創作的Alhambra系列形象圖，俏皮的貓咪也成為期間限定裝飾的主角。圖／梵克雅寶提供
模特兒演繹梵克雅寶Alhambra系列珠寶。圖／梵克雅寶提供
模特兒演繹梵克雅寶Alhambra系列珠寶。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶的遠東Sogo復興館二樓的全新概念店VIP空間採芳登廣場的八角造型。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶的遠東Sogo復興館二樓的全新概念店VIP空間採芳登廣場的八角造型。圖／梵克雅寶提供
由藝術家Burcu& Geoffrey創作的Alhambra系列形象圖。圖／梵克雅寶提供
由藝術家Burcu& Geoffrey創作的Alhambra系列形象圖。圖／梵克雅寶提供
Vintage Alhambra手鍊5枚墜飾，玫瑰金鑲嵌灰色珍珠母貝、鑽石，約39萬2,000元。圖／梵克雅寶提供
Vintage Alhambra手鍊5枚墜飾，玫瑰金鑲嵌灰色珍珠母貝、鑽石，約39萬2,000元。圖／梵克雅寶提供
Charms Extraordinaire Désir腕表，白K金、珍珠母貝、紫水晶、藍寶石、鑽石，約205萬元。圖／梵克雅寶提供
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挪亞方舟系列高級珠寶Oies胸針，白K金與玫瑰金鑲嵌錳鋁榴石、黑色尖晶石、紅碧璽、鑽石，約1,090萬元。圖／梵克雅寶提供
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模特兒演繹梵克雅寶Alhambra系列珠寶。圖／梵克雅寶提供
模特兒演繹梵克雅寶Alhambra系列珠寶。圖／梵克雅寶提供
Lady Arpels Féerie腕表，白K金鑲嵌鑽石，約362萬元。圖／梵克雅寶提供
Lady Arpels Féerie腕表，白K金鑲嵌鑽石，約362萬元。圖／梵克雅寶提供
模特兒演繹梵克雅寶Alhambra系列珠寶。圖／梵克雅寶提供
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Snowflake項鍊，鉑金鑲嵌鑽石，約1,070萬元。圖／梵克雅寶提供
Snowflake項鍊，鉑金鑲嵌鑽石，約1,070萬元。圖／梵克雅寶提供
Folie des Prés吊墜，白K金鑲嵌鑽石，約224萬元。圖／梵克雅寶提供
Folie des Prés吊墜，白K金鑲嵌鑽石，約224萬元。圖／梵克雅寶提供
由藝術家Burcu& Geoffrey創作的Alhambra系列形象圖。
由藝術家Burcu& Geoffrey創作的Alhambra系列形象圖。
模特兒演繹梵克雅寶Alhambra系列珠寶。圖／梵克雅寶提供
模特兒演繹梵克雅寶Alhambra系列珠寶。圖／梵克雅寶提供
挪亞方舟系列高級珠寶Escargots胸針，玫瑰金鑲嵌粉紅色及黃色剛玉、錳鋁榴石、鑽石，約885萬元。圖／梵克雅寶提供
挪亞方舟系列高級珠寶Escargots胸針，玫瑰金鑲嵌粉紅色及黃色剛玉、錳鋁榴石、鑽石，約885萬元。圖／梵克雅寶提供
挪亞方舟系列高級珠寶Cacatoès胸針，玫瑰金與白K金鑲嵌粉紅色剛玉、錳鋁榴石、鑽石，約955萬元。圖／梵克雅寶提供
挪亞方舟系列高級珠寶Cacatoès胸針，玫瑰金與白K金鑲嵌粉紅色剛玉、錳鋁榴石、鑽石，約955萬元。圖／梵克雅寶提供

珠寶 品牌 貓咪

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