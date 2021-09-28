虎姑婆其實很可愛？專訪「誰怕虎姑婆-TASO互動式親子音樂會」製作人呂景民

「愛哭的孩子不要哭，他會咬你的小耳朵。」這首經典歌謠「虎姑婆」，相信大家都能琅琅上口，可是，如果虎姑婆誤闖時空跑到現代，那麼，一切又會如何發展呢？這次，「誰怕虎姑婆-TASO互動式親子音樂會」將耳熟能詳的經典傳奇重新改編，以獨創互動方式，不只打破台上與台下的距離，更要重新帶你認識全新的虎姑婆，或許，她並不如想像中的那麼可怕？反而有點可愛。

擔任這次的製作人呂景民，首先提到為何會選虎姑婆作為這次題材的原因，他說：「因為這在台灣是每個人共同的記憶，然後，仔細看看虎姑婆，或許她沒有想像中這麼壞，有沒有可能重新透過戲劇的呈現，去翻轉她的形象，以及結合中西方音樂的手法，去延伸到更寬廣的層面。」

《誰怕虎姑婆》親子音樂會改變觀看角度，讓觀眾不再只是旁觀者，亦能適度參與其中。圖／聯合數位文創 提供

如同TASO台灣藝術家交響樂團的名稱，以探索為出發，即使是親子音樂這個題材，呂景民希望能探索出不同的東西，帶給觀眾更多的娛樂性跟互動性，他接著說：「當然首先要希望大家看得開心，可是又不能只是演一個很快樂的戲劇而已，如果對音樂少了關注，就會有點可惜。」因此，同樣地，音樂本身要很有說服力，這樣才能帶來不同的啟發。至於，談到互動性的部分，他認為：「互動性是我們節目最大的特色，這同時也是我們很重視的一點，因為可以改變觀看角度，讓你不再只是旁觀者，亦能適度參與其中。」

以獨唱、合唱、重唱、管弦樂等方式多重交織，從音樂旋律重新揉合角色性格，讓原本傳統民間故事中兇惡的虎姑婆，反轉成令大朋友、小朋友耳目一新的可愛傢伙。圖／聯合數位文創提供

在談論到執行親子互動音樂會的過程中，是否曾遇過什麼樣的困難時，呂景民帶著爽朗的笑聲說著：「要創造出這樣的腳本，其實不容易，曾經是以不同的人來負責撰寫，可是都無法寫出真正想要的，最後變成我們共同集體創作，結束後，再請每個人從自己的專業角度去修正。」就像腳本的多元性，音樂本身的豐富性更是強烈，呂景民接著說：「一般來說，像是小王子這類的音樂調性都是同樣的，我們採取的是雞尾酒調法，有獨唱、合唱、重唱、管弦樂等多重交織的方式來打造，你會從音樂旋律中去聽見情緒的轉換，就像是剛開始你聽見的是虎姑婆是可怕的傢伙，到最後是用溫暖的旋律在唱著：虎姑婆是個可愛的傢伙！」

從2018年首演至今，這次與之前不同的地方是捨棄了成人合唱團，變成兒童合唱團的參與，希望透過同齡孩童的加入，更增添親切感，在這裡，沒有舞台的距離，沒有年齡的隔閡，只有共同創造回憶的當下體驗。呂景民說：「曾經還有學校跟我們要樂譜來教小朋友唱，這真的超令人開心的！」對於接下來的規劃與發展，他也分享著：「還是會持續深入探討許多社會議題，希望把這些寓教於樂的東西放在裡面，給親子之間有更多空間，是可以帶回去討論的。」

虎姑婆穿越時空來到現代，遇到七個個性不同的孩子，小朋友帶虎姑婆認識了好多不同的樂器，熱鬧、有趣的返家之旅就此展開。圖／聯合數位文創提供

這趟旅程從虎姑婆穿越時空來到現代，遇到七個不同孩子開始，你會發現他們之中有些勇敢、有些反叛、有些退縮、有些膽小，呂景民笑著繼續說道：「你會發現，台上的某個人，似乎跟自己有點像，當然希望大家來到這裡是開開心心，但開心的樣子有很多種，不見得是喧喧鬧鬧，畢竟，當靜下來的時候，才能真正聽得到聲音，看見一些新的可能。」當與孩子踏出劇場後，又是另外一場旅程的開始，彼此可以互相探討在這裡面看見了什麼，去找到在每個人心裡可以投射的樣子，也許，你會發現，原來，我們都像虎姑婆一樣，不只誤解了自己，更誤會了對方呢。