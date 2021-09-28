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網友都在問的潛水表終於登台開賣！配備升級價格依舊親民

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
網友敲碗詢問的天梭表Searstar 2000海星系列腕表，終於登台開賣。圖／TISSOT提供
網友敲碗詢問的天梭表Searstar 2000海星系列腕表，終於登台開賣。圖／TISSOT提供

來自瑞士的天梭表（TISSOT）今年可說替消費者帶來許多驚喜，以及讓人會想掏錢埋單的表款。除了先曝光上市的PRX自動上鍊腕表之外，近期更有Searstar 2000海星系列專業潛水表也抵台開賣，而且三款一次到齊，滿足網友們的期待。

在近幾年「水鬼（潛水表）」大亂鬥的時代，身為SWATCH集團中流砥柱的天梭表，自然不會少了一款能彰顯品牌定位的腕表，於是Seastar 1000海星系列就此問世。天梭表憑藉這一款表，站穩入門款潛水表王者的地位，畢竟在相同價格帶下，品牌提供的陶瓷表圈、防水深度達300公尺等配置，已經是同類型產品的「天花板」，難有品牌可以出其右。

不過，經過三年，消費者胃口亦被養大，當上述的規格成為標準配備時，天梭表依舊能突破自我，在今年帶來全新的Searstar 2000海星系列專業潛水表，還維持著高CP值認知，讓人驚豔！

天梭表Searstar 2000海星系列腕表，還通過ISO 6425認證，足以撐得起「專業」二字。圖／TISSOT提供
天梭表Searstar 2000海星系列腕表，還通過ISO 6425認證，足以撐得起「專業」二字。圖／TISSOT提供

所以，Searstar 2000海星系列腕表，在今年4月首次曝光後，根據天梭表透露，品牌官方臉書粉絲團，每日都有網友敲碗詢問，究竟何時開賣？經過半年努力，台灣也成為全球少數能上市Searstar 2000海星系列專業潛水表的國家之一，之所以搶手原因，就在延續配置陶瓷表圈，搭載Powermatic 80機芯，品牌還讓防水深度一舉達到600公尺，並配備排氦閥，售價卻是34,000元有找。

升級的部分，還包括Searstar 2000海星系列還通過ISO 6425認證，足以撐得起「專業」二字；底蓋採用藍寶石玻璃水晶鏡面，也是同類產品中罕見，同時還讓表徑擴大到46毫米，無論是日常配戴還是深潛水中，都是最搶眼的存在。

天梭表Searstar 2000海星系列腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配陶瓷表圈，約33,800元。圖／TISSOT提供
天梭表Searstar 2000海星系列腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配陶瓷表圈，約33,800元。圖／TISSOT提供

天梭表Searstar 2000海星系列腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配陶瓷表圈，約33,800元。圖／TISSOT提供
天梭表Searstar 2000海星系列腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配陶瓷表圈，約33,800元。圖／TISSOT提供

天梭表Searstar 2000海星系列腕表，精鋼表殼搭配陶瓷表圈，約32,500元。圖／TISSOT提供
天梭表Searstar 2000海星系列腕表，精鋼表殼搭配陶瓷表圈，約32,500元。圖／TISSOT提供

星系 品牌 腕表 Swatch

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