日本燒酎夢幻逸品「森伊藏」 台灣喝得到！

疫情讓旅行成為奢望，無法出國品嚐美食美酒，只能留在國內消費；長期經營酒品市場的開元食品，看準這波商機，引進多款日本稀有酒款。比如有著日本夢幻逸品美名、燒酌3M之一的「森伊藏MORIIZO」，還有季節性的限量酒款「獺祭寒造早槽純米大吟釀45生榨」、「八海山越後之候鮮榨生原酒」，以及極為限量、台灣首度發售的精釀生啤酒——八海釀造旗下猿倉山釀造所之「RYDEEN BEER」等，為熱愛日本酒品的消費者帶來全新的味覺饗宴。

「森伊藏MORIIZO」首度插旗海外市場，第一站就選擇台灣市場，並以中高端餐飲通路為市場，讓台灣消費者有機會不須遠赴日本，就能品飲這被譽為入手超級困難的超夢幻燒酎逸品。

身為日本九州之光，有著日本燒酎夢幻逸品美名、燒酌3M之一的「森伊藏」，原料採用鹿兒島極富盛名、釀酒最佳的甘藷品種「黃金千貫」，與位於鹿兒島灣、海拔1000公尺高隈山岳垂水區之極淨湧水所釀造而成。經過蒸餾工序的芋燒酎，貯藏於明治時代所燒製而成的九州佐賀備前陶甕中，透過陶甕獨有的天然氣孔，靜靜地呼吸，經過長時間緩慢的熟成、圓潤豐盈。

「森伊藏」發售以來僅於日本銷售、且通路極為稀少，僅能於官方網站、高島屋選店，透過抽選卷取得購買權始得購入。分為通常版和高年份熟成酒款，全酒造僅5個品項。

本次開元代理「極上森伊藏．長期洞窟熟成陶甕3年貯藏芋燒酎」，透過高年份的長期熟成，達到豐盈酒體的清新風味與絕佳的細緻度；入口瞬間是日本柑橘中獨有的些許苦甘引出細緻清新的清甜，中段穿梭著穀物所帶來的鬆軟甜蜜，具有纖細而內斂的獨特調性，令愛酒人為之著迷。

同樣由開元食品嚴選引進的「八海山越後之侯」，為初冬釀造、限定發售的鮮榨生原酒，其酒造位於新潟縣南魚沼郡，以日本第一美味越光米聞名，同時也是日本數一數二的高降雪量區域，採用當地超軟水——雪融伏流水釀造而成，被認定是新潟縣最具代表性的地酒。

「八海山越後之侯」鮮榨生原酒，不經稀釋與高溫殺菌，能完整感受到剛釀造完成的新鮮度和原酒特有的粗曠香氣；帶著櫻桃、哈密瓜般多汁香氣與生原酒獨有的豪放新鮮風味，絕妙的平衡令人感到無比的滿足。

只在嚴寒時間釀造、生榨裝瓶，因此每年10月到3月才販售的冬季限量款「獺祭寒造早槽純米大吟釀45生榨」，擁有生酒特有的活潑新鮮個性和成熟水果的風味，尾韻帶有米香及奶油蜂蜜的濃厚口感，讓人在冬天找到最特別的微醺滋味；其中生榨代表的是不經火入的「生酒」，可使日本酒表現出更新鮮的風味及濃郁的水果香氣。

除清酒外，選自八海釀造旗下猿倉山啤酒釀造所釀製「雪釀の雫——山林深處的精釀啤酒RYDEEN BEER」，使用雷電神之雪融水（軟水），幻化出纖細清冽、爽口回甘的手工精釀生啤酒。

瓶身繪畫出猿倉山上野性躍動、生氣靈靈的雪猿，透露著RYDEEN BEER所帶來的「豐郁．新鮮」。無論是以頂層常溫發酵手法製成而散發濃郁果香、柑橘系風味的IPA「India Pale Ale印度式淡色愛爾」，或者是採用德國低溫底層發酵法、大膽採用淺色麥芽成就的世界首款金色啤酒「皮爾森Pilsner」，RYDEEN BEER帶著猿倉山上雪融水的軟水特質，所帶來日本手工精釀獨特的特色及風味，讓消費者在台灣也能喝到猶如在日本般的美味。