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新光三越周年慶10月7日開跑 業績目標超越去年202億元
百貨龍頭新光三越周年慶10月7日即將開跑，今年配合政府振興五倍券的使用，檔期往後延了一個星期。新光三越主管表示，今年周年慶是拉抬業績的重要檔期，因此強調促銷加上五倍券是強上加強，號稱是史上最划算周年慶，檔期業績目標挑戰204億元，成長1%。
新光三越主管表示，觀察疫情開始趨緩，民眾對於出門消費疑慮已經大為降低，加上五倍券的誘因刺激，因此對於周年慶的消費深具信心，也做好準備措施，要「有秩序的集客」，遵守防疫措施避免群聚。
新光三越主管也說，隨著政府降低防疫警戒的限制，餐廳座位數也釋放出來，過去因為必須梅花座，餐廳即使滿座，也只能容納過去約30~40%的客人，但接下來可以回到過去80%以上座位數，也可望帶動入館消費的人流。
新光三越說，五倍券不論是數位綁定或是實體，都可以享有優惠，回饋率最高可以超過20%。新光三越副董事長兼總經理吳昕陽也說，今年雖然經營辛苦，但還是希望努力追平去年的807億元的業績。
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