振興券消費1千送3千！台北時代寓所「三倍奉還」

平衡在簡約設計與精準計算的人體工學中，GROHE致力於將創新科技與使用效能結合，由獨創的SmartControl智慧花灑控制系統，透過簡易的推拉和旋轉控制並選擇水量、溫度、出水模式和切換頭頂花灑或是手持花灑...

2021-09-28 11:58