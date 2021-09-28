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振興券消費1千送3千！台北時代寓所「三倍奉還」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台北時代寓所針對振興券推出「三倍奉還」專案。圖／台北時代寓所提供
台北時代寓所針對振興券推出「三倍奉還」專案。圖／台北時代寓所提供

台北時代寓所針對振興券推出「三倍奉還」專案，12月30日前，透過官網或電話訂房，使用紙本振興券付費超過1千元以上，即可獲得3張價值1千元的住宿抵用券，等於消費1千送3千。

台北時代寓所總經理林桂玉表示，「出不了國門度假，不妨走出家門，重新認識不一樣的台北，規劃由中正區出發的小旅行，從窩在全新的台北時代寓所開始；我們同時也加碼送出住宿券，邀請大家手持五倍券振興台北。」

台北時代寓所「三倍奉還」振興方案

銷售日期：即日起至2021/12/30

住宿時間：2021/10/8~ 2022/4/30

不適用日：2021/10/10國慶假期、2021/12/30-31跨年、2022/1/30-2/5農曆年期間、2022/3/8-11等

適用房價：限官網住房專案使用彈性房價、早訂立省、兩倍積分

住宿券 國慶

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