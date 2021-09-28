7-11推「Kakao Friends｜CHUMS友趣樂活聯名集點」

喜愛Kakao Friends的粉絲準備衝！7-ELEVEN將自10月6日起攜手韓國人氣肖像Kakao Friends及日本潮流戶外品牌CHUMS推出「Kakao Friends｜CHUMS 友趣樂活聯名集點」活動，以人氣主角Ryan萊恩、Apeach啵啵桃、暴走鴨以及近期爆紅的萌寵「春植」設計聯名限定露營圖素，打造一系列實用又療癒的限量周邊商品；7-ELEVEN更首次推出「滿額加價購限定企畫」，免集點、消費滿100元就可以加價購「限量304不鏽鋼疊疊杯」。

「春植」是Kakao Friends當家角色萊恩養的寵物貓，長相和主人一樣圓滾滾，但是多了貓咪的鬍鬚，手掌可以看到貓肉墊，咖啡色的下半身背後還有小尾巴，可愛的模樣立即成為Kakao Friends家族的新寵兒。

7-ELEVEN全店集點本次推出「滿額加價購限定企畫」，10月6日起消費滿100元即可加價109元將「限量304不鏽鋼疊疊杯」帶回家，疊疊杯採用304不鏽鋼材質製作，擁有470ml大容量，杯身可堆疊好收納，共推出萊恩、啵啵桃、暴走鴨、春植、CHUMS等5款設計，搭配綠、橘、粉黃、紫、紅等5款色系，一字排開超級吸睛。

秋季出遊必備的「Kakao Friends｜CHUMS 友趣樂活聯名集點」首波活動將於10月6日起開跑，由韓國肖像Kakao Friends及日本知名潮流戶外品牌CHUMS共同聯名推出，將人氣肖像們全部換成露營系列風格，首推「限量304不鏽鋼分隔餐盤」，餐盤可堆疊收納方便攜帶，直徑21.5公分大容量，獨立分隔讓餐點更美味，共推出5種雷射雕刻限定圖騰，集滿6點加109元或110點免費送1款，共5款隨機出貨。

10月6日下午3點起開放限量預購的包括「限量萊恩造型軟木墊」，以人氣主角萊恩大頭為設計，表面防滑，適用各種鍋具，可當隔熱墊或裝飾使用，集滿6點加129元；「限量繽紛三角串旗」採雙面印刷，萊恩、啵啵桃、暴走鴨、春植、CHUMS輪番上場，可依喜好排列順序，全長150公分，室內戶外都可輕鬆吊掛，集滿6點加199元；「限量造型儲物罐」附刻度量杯，集滿6點加199元可加購1款，共2款；「限量多功能潮流背包」可自由調整雙肩或側背，共有黑色萊恩、粉色啵啵桃等2款，集滿6點加399元可加購1款；「限量LED發光水壺」可盛裝600ml容量，內建3段式燈源的LED燈，夜跑、露營都好用，集滿6點加399元可加購1款，共2款；「限量四輪折疊購物車」擁有37公升大容量，附上蓋，集滿6點加899元；「限量造型折疊椅」共有萊恩、啵啵桃、春植等3款，集滿6點加399元可加購1款；「限量鋁合金折疊桌」採用防水鋁合金材質，集滿6點999元可加購1款，共2款。