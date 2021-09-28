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抱歉了錢錢！我把名畫客製變成這個酷東西

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
收藏名畫是否有另一種可能？江詩丹頓受一位私人藏家委託，製造了一枚繪有世界經典名畫《戴珍珠耳環的少女》的高複雜訂製懷表。圖 / 江詩丹頓提供
收藏名畫是否有另一種可能？江詩丹頓受一位私人藏家委託，製造了一枚繪有世界經典名畫《戴珍珠耳環的少女》的高複雜訂製懷表。圖 / 江詩丹頓提供

對藝術愛好者而言，收藏名畫無疑是賞心悅目又兼具生活風雅的一大樂事。但歷代經典名畫多已為博物館或私人買家收藏，想收集名畫、可有什麼折衷的方法？例如...把名畫客製化出現在另一載體之中？江詩丹頓（Vacheron Constantin）近日推出一款私人訂製的報時懷表，將世界經典名畫《戴珍珠耳環的少女》重現於表款，讀時、悅耳、賞玩，一舉三得。

經典名畫《戴珍珠耳環的少女》（Girl with a Pearl Earring）是由荷蘭繪畫巨匠Johannes Vermeer所繪製，作品又有「北方的蒙娜麗莎」或「荷蘭的維納斯」之美名；畫作並非傳統的肖像畫（Portait），而是臉部特寫（Tronie），更是維梅爾少數望向觀者（畫家）的作品，委婉纖細地傳達了眷戀之情。

但如何將畫作重現？江詩丹頓的閣樓工匠部門（Les Cabinotiers）與知名獨立琺瑯繪師Anita Porchet一同承接了這項複雜任務。少女臉部光線明暗強烈的對比，回眸一望、楚楚可憐的眼神，耳畔的珍珠與藍色頭巾，皆為Anita Porchet以大明火琺瑯重現於懷表的軍官式後底蓋上。

關於時間、金工、機械的訂製藝術，則由江詩丹頓接力完成。表殼的側邊飾有手工雕刻、以茛苕葉和鬱金香花裝飾組成的精美飾帶。時間的動力來源：3761手上鍊機芯，由多達806個零件組成，讓懷表具備時間、陀飛輪，以及西敏寺鐘聲的三問報時功能；報時機制更有每逢整刻（15分鐘）自動報時的「響鈴」、安靜無聲的「靜音」，以及晚上11點至隔日早上9點間自動關閉響鈴的「夜間靜音」三種模式，宛如現代版的「智慧」懷表「飛行模式」，高科技、精密、複雜，但以懷舊的機械形式呈現。

由於是私人訂製，這只懷表已為特定買家收藏。但如果換作是你，可會想將哪一幅名畫巧納於表款之上？這就是另一段有趣、且值得長考的私人時光了。

為確保安全性，以鉸鏈固定的軍官式底蓋也經精心設計，一旦按下內嵌於表冠中的按鈕，可使底蓋呈半開狀態。圖 / 江詩丹頓提供
為確保安全性，以鉸鏈固定的軍官式底蓋也經精心設計，一旦按下內嵌於表冠中的按鈕，可使底蓋呈半開狀態。圖 / 江詩丹頓提供
表款頂端吊環雕飾有一對昂首的雄獅，並交替呈現出緞面、啞光、拋光等豐富紋理，單金工便耗時長達五個月之久。圖 / 江詩丹頓提供
表款頂端吊環雕飾有一對昂首的雄獅，並交替呈現出緞面、啞光、拋光等豐富紋理，單金工便耗時長達五個月之久。圖 / 江詩丹頓提供
806個零件、58顆人工寶石軸承的3761手上鍊機芯具備雙發條盒，讓報時機制與時間運行機制的動力各有保障，懷表並經日內瓦印記認證。圖 / 江詩丹頓提供
806個零件、58顆人工寶石軸承的3761手上鍊機芯具備雙發條盒，讓報時機制與時間運行機制的動力各有保障，懷表並經日內瓦印記認證。圖 / 江詩丹頓提供

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