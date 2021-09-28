住就送萬元、用餐滿1千送3千！台中長榮「史上最厚禮」

五倍券即將開放使用，長榮桂冠酒店(台中)加碼推出「長榮振興券」。10月1日至12月31日期間入住，每房皆可獲贈價值1萬元的住房振興券。

此外，另推出「振興五重奏住房專案」，10月8日至12月31日期間預訂，每房每晚3,099元起(含咖啡廳早餐2客)，還可享好康五重奏，包括憑五倍券支付可依房型折抵300~500元、登記住客名字諧音為「振興」享升等套房優惠、每房皆贈送1萬元客房振興券、再送時尚悠閒美學會館加購價1,099元優惠券一張(原價1,980元)，以及依房型贈紙箱王小火車票2~4張，堪稱「史上最厚禮」的振興專案。

餐飲部分也有「滿千送3千」的超值優惠，10月1日至12月31日，至自助百匯咖啡廳、長園中餐廳及冠品鐵板燒任一餐廳用餐，消費只要滿1千元，即贈送價值3千元餐飲振興券。