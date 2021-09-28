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住就送萬元、用餐滿1千送3千！台中長榮「史上最厚禮」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
用餐滿千即贈3千元餐飲振興券，堪稱「史上最厚禮」。圖／台中長榮提供
用餐滿千即贈3千元餐飲振興券，堪稱「史上最厚禮」。圖／台中長榮提供

五倍券即將開放使用，長榮桂冠酒店(台中)加碼推出「長榮振興券」。10月1日至12月31日期間入住，每房皆可獲贈價值1萬元的住房振興券。

此外，另推出「振興五重奏住房專案」，10月8日至12月31日期間預訂，每房每晚3,099元起(含咖啡廳早餐2客)，還可享好康五重奏，包括憑五倍券支付可依房型折抵300~500元、登記住客名字諧音為「振興」享升等套房優惠、每房皆贈送1萬元客房振興券、再送時尚悠閒美學會館加購價1,099元優惠券一張(原價1,980元)，以及依房型贈紙箱王小火車票2~4張，堪稱「史上最厚禮」的振興專案。

餐飲部分也有「滿千送3千」的超值優惠，10月1日至12月31日，至自助百匯咖啡廳、長園中餐廳及冠品鐵板燒任一餐廳用餐，消費只要滿1千元，即贈送價值3千元餐飲振興券。

10月31日前，官網線上購物也享有冷凍料理包回饋優惠，消費每滿3千元，即贈送人氣生乳捲一條(價值390元)。湯品東西軍冷凍包另推出四款新口味，中式風味有八寶玉露盅及清湯獅子頭、西式為蘑菇濃湯及南瓜濃湯，中西式每盒口味各兩包，買兩盒送一盒，優惠價1,200元(原價3,820元、31折起)。

台中長榮桂冠酒店推出預訂振興五重奏專案入住，房客若有振興兩字或同音，即免費升等至一房一廳的套房。圖／台中長榮提供
台中長榮桂冠酒店推出預訂振興五重奏專案入住，房客若有振興兩字或同音，即免費升等至一房一廳的套房。圖／台中長榮提供

咖啡廳 長榮 桂冠

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