聽新聞
test
0:00 / 0:00
住就送萬元、用餐滿1千送3千！台中長榮「史上最厚禮」
五倍券即將開放使用，長榮桂冠酒店(台中)加碼推出「長榮振興券」。10月1日至12月31日期間入住，每房皆可獲贈價值1萬元的住房振興券。
此外，另推出「振興五重奏住房專案」，10月8日至12月31日期間預訂，每房每晚3,099元起(含咖啡廳早餐2客)，還可享好康五重奏，包括憑五倍券支付可依房型折抵300~500元、登記住客名字諧音為「振興」享升等套房優惠、每房皆贈送1萬元客房振興券、再送時尚悠閒美學會館加購價1,099元優惠券一張(原價1,980元)，以及依房型贈紙箱王小火車票2~4張，堪稱「史上最厚禮」的振興專案。
餐飲部分也有「滿千送3千」的超值優惠，10月1日至12月31日，至自助百匯咖啡廳、長園中餐廳及冠品鐵板燒任一餐廳用餐，消費只要滿1千元，即贈送價值3千元餐飲振興券。
10月31日前，官網線上購物也享有冷凍料理包回饋優惠，消費每滿3千元，即贈送人氣生乳捲一條(價值390元)。湯品東西軍冷凍包另推出四款新口味，中式風味有八寶玉露盅及清湯獅子頭、西式為蘑菇濃湯及南瓜濃湯，中西式每盒口味各兩包，買兩盒送一盒，優惠價1,200元(原價3,820元、31折起)。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言