500案內所 / 舌尖旅行 無向Bar Without三款特調快閃

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

跑酒吧、喝調酒，已在近年成為最trendy的夜間社交生活。你選擇的空間、挑選的風味，不只是一次單一的消費，更是一種風雅、滋趣生活的展現。500案內所不只要你吃得好、買得好，更在10月2（六）、3（日）兩日邀請人氣名店「無向 Bar Without」進駐，由調酒顧問林冠辰與首席調酒師高永霈共同創作，帶來三款「輕盈（On Lightness）」為主題的快閃「輕」飲品。

但如何定義輕、重？無向調酒顧問林冠辰認為，「輕」並不一定是濃度低，也不一定是要味道輕薄細微，「我所認為的『輕』更類似一種平衡所展現的自由境界。這必須取自有深刻韻味的材料，並透過調酒的細膩精神，呈現出讓人躍升的飲品體驗。」

林冠辰從文學中得到靈感，並與高永霈反覆討論、創作，最後帶來本次的三款快閃調酒。其中Swimming Over Vacation使用了伏特加、白葡萄、刺蔥為原料，帶出海洋的清爽意象，單瓶250元；Chicha Morada則是以秘魯傳統飲品「紫玉米」為靈感，將紫玉米一同與熱帶香料細火慢熬，帶來一趟舌尖的中南美洲輕旅行，無酒精、0負擔，單瓶則為200元。

Tropical Zen Falernum則結合威尼斯的開胃酒和台灣、加勒比海的多種香料，將熱帶繽紛與極簡禪意二合為一，清爽中帶有微甜的苦韻，單杯300元、另有50元的嘗鮮迷你品飲組。活動將在500案內所（地址：台北市士林區福林路203號），於10月2日（六）、3日（日）快閃出攤兩日，每日早上11點開賣，售完為止。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

關於500案內所

難出國門的疫情時代，我們如此想念遊走他方時的各種情景，500輯開創一處質感與趣味交會的新鮮指引——「500案內所」，攜手顧問企畫公司Plan B旗下新品牌「Alife」，在坐擁大片藍天和寬廣腹地的台北市士林區福林路首次出擊，這個上攀即是七星山系的美麗基地，來往捷運站可步行或租用單車，近有各類服飾小吃、國定官邸古蹟，擴及外圍如科學教育館、故宮博物院，若隨著海拔高度垂直上升，盡收眼底的會是奢侈綠意景致。

「500案內所」可欣賞集結過往專題封面的微型插畫展，更將推出一系列首次問世的周邊商品，也邀請台灣各路優質生活品牌進駐，滿足早前被暫時壓抑的消費衝動。每逢周末及國定假日期間舉辦不同類型的豐富活動，如多家人氣品牌現身出攤、不插電音樂表演、各類型體驗工作坊和場場精彩的藝文講座，來這一趟絕對物超所值！

500案內所／無向 Bar Without快閃出攤

時間：2021年10月2、3日（周六～周日），上午11點開賣，賣完為止

販售內容：三款快閃調酒，兩杯為外帶式玻璃瓶裝、一款則為現場即飲。

500案內所｜期間限定店

時間：即日起～2021年11月14日；每日11:00-17:00

地址：台北市士林區福林路203號（可搭捷運至士林捷運站，步行約15分鐘）