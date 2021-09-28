秘魯也產威士忌！黑威堡黑玉米威士忌正式登陸台灣

近幾年來世界威士忌風起雲湧，新興產區大鳴大放，秘魯黑威堡威士忌酒莊（Don Michael Andean Distillery）使用當地原生品種黑玉米製成黑玉米威士忌，風味較一般波本威士忌更為細緻，在美國白橡木桶醞釀陳年後擁有清新果香，正式向台灣消費者叩門。

秘魯有玉米之倉美譽，當地盛產各種不同種類的玉米，有白、黃、黑、淺紫、混合色等多種顏色，其中最具特色的黑玉米，是秘魯獨有的玉米品種；以黑玉米製成的飲料Chicha Morada，更是當地人日常生活不可缺少一部分。

英蓋爾精品洋酒行銷經理曾思晴指出，早在1950年代的印加時期，秘魯的安第斯山人就開始將黑玉米發酵製成啤酒飲用，黑威堡威士忌酒莊承襲祖先所留下的製酒經驗，並加以創新進化，創造出獨一無二的黑玉米威士忌。

這款威士忌選用當地農民所種植的安地斯山脈黑玉米，搭配自美國進口的小麥和發芽大麥，使用安地斯山脈的融雪，透過濾水器淨化後，將磨碎的麥芽放入，以當地特殊技術提取出可發酵的有效澱粉，使用壺式銅製蒸餾器進行兩次蒸餾，再注入美國白橡木桶中進行陳年。祕魯當地炎熱的氣候，可加速桶陳效果，即使是無年份酒款，酒體仍相當厚實。

秘魯黑威堡威士忌酒精度達45%，色澤呈現深琥珀焦糖色，初聞具有與波本威士忌類似的穀物香氣，隨即伴隨甜而不膩的香草氣味與溫和的煙燻感，入喉後果乾香氣明顯，尾韻伴隨撲鼻而來的強烈辛香肉桂與肉豆蔻氣味，加上頗明顯的焦糖咖啡氣息，香氣相當優雅複雜，頗具特色。

秘魯黑威堡威士忌在推出後即獲得2021年美國烈酒金牌獎、2021年美國工藝品列酒協會最佳類別金牌獎、2021年調酒師烈酒獎雙金牌及2020年舊金山烈酒大賽銀牌等許多國際大獎，酒質備受肯定。秘魯黑威堡威士忌有750毫升（單瓶售價4,280元），與100毫升（單瓶售價600元）小瓶裝，即日起於英蓋爾洋酒門市與官網正式發售。