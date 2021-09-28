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可能是史上最給力的鋼筆？萬寶龍聯乘倍耐力 筆上甩尾
珍貴與耐用、精密與長效，乍聽在價值觀天秤的兩端，但偶然也有找到聯集的品味時刻。萬寶龍（Montblanc）與輪胎大廠倍耐力合作，在
傑作（Meisterstück）系列推出限量款1872書寫工具，將兩家指標性企業的特色，二合為一。
書寫與輪胎、纖細與耐用，貌似處於截然不同的價值觀，但其實倍耐力與萬寶龍卻有相同之處，兩個品牌創始初期都以橡膠為產品材質；倍耐力在成立之初已生產多樣化的橡膠產品，而萬寶龍則將天然橡膠硫化後製成硬橡膠，以此製造第一批書寫工具；而沈穩、值得信賴的黑色都成為產品主要成色，再以紅色當成對比色，例如萬寶龍早期便曾推出「紅與黑」（Rouge et Noir）鋼筆，而倍耐力則以紅為品牌代表色，並在1990年代為色彩定調至今。
新款限量書寫工具，因此結合橡膠與紅兩項元素，手工製作的Au 750純金筆尖上鐫刻以倍耐力品牌首字母的P，下方轉動的輪胎中則飾有萬寶龍品牌標誌；同時筆蓋與尾端都飾有神來一筆的紅色，點燃了熱情。而在去年12月首次推出聯名行李箱之後，本次萬寶龍再加碼在書寫工具外再送上手環、袖扣等精品周邊，讓人從書寫、旅行以致造型，滿足生活的全方位風格可能，書寫工具約86,700元至90,300元不等，袖扣與手環則皆為11,800元。
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