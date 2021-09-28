可能是史上最給力的鋼筆？萬寶龍聯乘倍耐力 筆上甩尾

珍貴與耐用、精密與長效，乍聽在價值觀天秤的兩端，但偶然也有找到聯集的品味時刻。萬寶龍（Montblanc）與輪胎大廠倍耐力合作，在

傑作（Meisterstück）系列推出限量款1872書寫工具，將兩家指標性企業的特色，二合為一。

書寫與輪胎、纖細與耐用，貌似處於截然不同的價值觀，但其實倍耐力與萬寶龍卻有相同之處，兩個品牌創始初期都以橡膠為產品材質；倍耐力在成立之初已生產多樣化的橡膠產品，而萬寶龍則將天然橡膠硫化後製成硬橡膠，以此製造第一批書寫工具；而沈穩、值得信賴的黑色都成為產品主要成色，再以紅色當成對比色，例如萬寶龍早期便曾推出「紅與黑」（Rouge et Noir）鋼筆，而倍耐力則以紅為品牌代表色，並在1990年代為色彩定調至今。