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最美孕婦瑞莎與體操小將的感人影片！老公首次曝光
瑞莎為韻律體操的熱情無庸置疑，她用愛栽培學生的身影和動人的故事，紀錄在點睛品最新的影片中，透過網路傳遞給更多人，主角瑞莎本人第一次看到影片都表示感動得哭了。影片中不僅由許多瑞莎的學生一起演出，她更挺著 3個月大的孕肚親身上陣，示範韻律體操的標準動作，「我來到台灣以後獲得了很多很多的愛，就是這些愛讓我覺得我充滿了力量，可以做很多事情，」瑞莎尤其感謝丈夫Mike的支持，他也首次現身影片中，與瑞莎一起將愛與熱情傳遞出去。
今年點睛品邀請瑞莎詮釋點睛品旗下鑽石Infini Love Diamond，是「周生生美鑽」集團中最高級別的鑽石品牌，根據嚴苛的準則，精選天然條件的優質鑽石，加上工匠的巧心打磨，使得Infini Love Diamond能夠突破一般人認知的比例、對稱、磨光3EX（Excellent）車工標準，而展現無比清晰的八心八箭八角星，讓鑽石光芒一再昇華，達到3EX PLUS的極致璀璨。世上只有0.03%的鑽石，才可成為Infini Love Diamond。
點睛品認為瑞莎在韻律體操上追求卓越的精神正如品牌對於極致鑽石的堅持。在影片中，瑞莎配戴點睛品Infini Love Diamond粉紅點綴18K白金及900鉑金鑽石戒指，猶如花瓣的獨特鑲嵌，彰顯Infini Love Diamond主石的璀璨；頸間的點睛品Infini Love Diamond光環18K白金鑽石頸鍊，同心圓設計象徵保護滋養小選手的教練身份。最後與先生Mike一起入鏡的畫面，更配戴鑲嵌了Inifini Love Diamond的點睛品 PROMESSA同心結18K玫瑰金鑽石頸鍊與同系列的雙色金鑽戒，象徵兩人同心互相支持、能為愛昇華自己。
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