最美孕婦瑞莎與體操小將的感人影片！老公首次曝光

瑞莎為韻律體操的熱情無庸置疑，她用愛栽培學生的身影和動人的故事，紀錄在點睛品最新的影片中，透過網路傳遞給更多人，主角瑞莎本人第一次看到影片都表示感動得哭了。影片中不僅由許多瑞莎的學生一起演出，她更挺著 3個月大的孕肚親身上陣，示範韻律體操的標準動作，「我來到台灣以後獲得了很多很多的愛，就是這些愛讓我覺得我充滿了力量，可以做很多事情，」瑞莎尤其感謝丈夫Mike的支持，他也首次現身影片中，與瑞莎一起將愛與熱情傳遞出去。

今年點睛品邀請瑞莎詮釋點睛品旗下鑽石Infini Love Diamond，是「周生生美鑽」集團中最高級別的鑽石品牌，根據嚴苛的準則，精選天然條件的優質鑽石，加上工匠的巧心打磨，使得Infini Love Diamond能夠突破一般人認知的比例、對稱、磨光3EX（Excellent）車工標準，而展現無比清晰的八心八箭八角星，讓鑽石光芒一再昇華，達到3EX PLUS的極致璀璨。世上只有0.03%的鑽石，才可成為Infini Love Diamond。