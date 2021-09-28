獨／茶道結合法式甜品！茶甜點「One Tree Hill」熄燈

喜愛茶飲、甜點的民眾，要好好把握最後的機會！位於台北中山北路巷弄內，將茶與法式甜點結合打造出「茶甜點」的「One Tree Hill」，近期於官方粉絲團宣佈，將於10月24日、滿3週年的時候結束營業。消息公佈後，就有許多粉絲感到不捨，表示「台北最吸引人的茶館」、「天啊，傷心」

由Yen與Katia夫妻共同經營的One Tree Hill，因兩人各自擅長茶道、法式甜品，所以將彼此的專業領域相互結合，推出融合茶飲與法式甜品特色的「茶甜點」。例如首款茶甜點「水仙烏龍茶」，以水仙烏龍搭配香緹、時令水果薄片、芒果雪酪，帶出清新的風味；預約制菜單「楊貴妃」中的「楊貴妃」使用苗栗貴妃烏龍、雲南毛蟹烏龍2種茶葉混合調製，品飲時帶有荔枝、蘭花的香氣，同時再搭配上杯旁的荔枝果肉呈現；「酸梅湯」則使用了黑糖桃膠、酸梅碎冰，以及以法式甜點手法製作的黑醋栗奶醬，上層再加上草莓紫蘇泡沫、莓果蛋白餅。除此之外，店內還會不定期推出水蜜桃三明治、楊枝甘露水果三明治等甜品，擄獲許多饕客的心。