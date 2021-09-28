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teamLab未來遊樂園展覽票券用途多！憑票享品牌商店好康優惠

聯合新聞網 / 聯合數位文創
圖／聯合數位文創提供
圖／聯合數位文創提供

「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」展覽即將於今年10月8日在國立台灣科學教育館盛大登場。主辦單位聯合數位文創表示，因疫情關係延後開展，現在終將迎接開展日的到來，並允諾消費者，絕對遵從中央防疫規定，給民眾們一個最安全的看展環境，邀請大家一起來展FUN玩teamLab未來遊樂園共創樂趣！

為回饋更多福利給展覽購票者，特別攜手以下品牌商店「O.P.I」、「日出茶太」、「LINE TAXI」、「atre艾妥列」、「MITSUI OUTLET PARK 林口」合推優惠。消費者凡於特定期間憑展覽實體票券或電子票券證明，就可以享有專屬好康優惠！每品牌商店推出的優惠活動不盡相同，各家優惠活動詳情請上「udn瘋活動 最新消息」查詢。

「teamLab未來遊樂園」是基於「共同創造：共創」概念下所規劃出的項目，而這次來台的9大作品中，「與花共生的動物們∥」、「滑梯水果園」及「小人所居住的桌子」皆是東京台場teamLab無界美術館裡受歡迎作品；另有最新升級版的「天才跳房子」、「塗鴉自然：迷失、沉浸與重生-紅色名錄」深受大小朋友喜愛；以及培養空間意識與合作技能的「光球管弦樂團」、「遠古神靈故事」和「彩繪動物&彩繪動物立體紙模型」激發你創造力。熱烈邀請大家把握機會，10月開展後呼朋引伴FUN玩體驗teamLab未來遊樂園的共創樂趣！

預售期最低雙人優惠票540元，現於udn售票網https://bit.ly/3fzf8mp與7-11 ibon可購買；超值單人優惠票280元於udn售票網、7-11 ibon、全家、GOMAJI、博客來、KKday、Klook皆可購買。

遊樂園 品牌 疫情

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