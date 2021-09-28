007聯名珠寶！蕭邦黃金之心 向勇敢的當代龐德女郎致敬

由丹尼爾克萊格（Daniel Craig）最後一次擔綱演出詹姆士龐德的電影「007生死交戰」（No Time to Die），原訂於去年上映，因疫情影響三度而後上映日期，終於即將於今年9月30日全球上映，真的可以說是千呼萬喚始出來。來自瑞士的珠寶鐘表品牌蕭邦（Chopard）與製作一系列007電影的EON Productions製片公司 （EON Productions）首度攜手，為這次的「龐德女郎」安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）在戲中飾演的Paloma打造一系列共3款Green Carpet頂級訂製珠寶。

不過除了為龐德女郎打造的奢華珠寶，這次蕭邦也首開先例，推出與007聯名的的Happy Hearts - Golden Hearts珠寶系列。Golden Hearts系列珠寶以蕭邦經典的Happy Hearts為藍本，向堅定勇敢的龐德女郎致敬：心臟的法語為「coeur」，與勇氣「courage」源自同一拉丁字根「cor」。由於「金」是007電影一直以來的重要元素，例如1964年的「金手指」、1974年的「金鎗人」，以及1995年的「黃金眼」；因此，此全新珠寶系列以符合倫理道德標準的玫瑰金製作心形裝飾為主，共有手環、耳環、吊墜及長項鍊等，除了型心形墜飾及內藏滑動鑽石的小巧心形飾物，心形墜飾背面更別具意義的鐫刻007電影經典logo字樣。 Green Carpet系列項鍊，18K道德金白金鑲嵌43克拉梨形鑽石，所有鑽石均來自RJC認證會員的生產商。圖／蕭邦提供 Green Carpet系列耳環，18K道德金白金鑲嵌14克拉梨形鑽石。所有鑽石均來自RJC認證會員的生產商。圖／蕭邦提供 蕭邦為安娜德哈瑪斯在「007生死交戰」中飾演的Paloma打造一系列共3款Green Carpet頂級訂製珠寶。圖／摘自IG @chopard Green Carpet系列手環，18K道德金白金鑲嵌總重82克拉明亮式切割和梨形鑽石。所有鑽石均來自RJC認證會員的生產商。圖／蕭邦提供 （由左到右）Golden Hearts項鍊鍊墜背面鐫刻007 電影經典logo字樣；Golden Hearts心型項鍊，18K玫瑰金心型項鍊與1顆滑動鑽石，10萬1,000元；Golden Hearts心型鑲鑽項鍊，18K玫瑰金心型項鍊鑲嵌璀璨美鑽與1顆滑動鑽石，14萬6,000元。圖／蕭邦提供 蕭邦為安娜德哈瑪斯在「007生死交戰」中飾演的Paloma打造一系列共3款Green Carpet頂級訂製珠寶。圖／摘自IG @chopard 蕭邦為安娜德哈瑪斯在「007生死交戰」中飾演的Paloma打造一系列共3款Green Carpet頂級訂製珠寶。圖／摘自IG @chopard 蕭邦為安娜德哈瑪斯在「007生死交戰」中飾演的Paloma打造一系列共3款Green Carpet頂級訂製珠寶。圖／摘自IG @chopard 蕭邦為安娜德哈瑪斯在「007生死交戰」中飾演的Paloma打造一系列共3款Green Carpet頂級訂製珠寶。圖／摘自IG @chopard Golden Hearts 心型鑲鑽耳環，18K玫瑰金心型耳環鑲嵌璀璨美鑽與2顆滑動鑽石，18萬8,000元。圖／蕭邦提供 （由左到右）Golden Hearts心型項鍊，18K玫瑰金心型項鍊與1顆滑動鑽石，10萬1,000元；Golden Hearts心型鑲鑽項鍊，18K玫瑰金心型項鍊鑲嵌璀璨美鑽與1顆滑動鑽石，14萬6,000元。圖／蕭邦提供 （由左到右）Golden Hearts心型鑲鑽手環，18K玫瑰金心型手環鑲嵌璀璨美鑽與1顆滑動鑽石，13萬6,000元；Golden Hearts心型手環，18K玫瑰金心型手環與1顆滑動鑽石，10萬8,000元。圖／蕭邦提供