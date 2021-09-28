聽新聞
test
0:00 / 0:00
007聯名珠寶！蕭邦黃金之心 向勇敢的當代龐德女郎致敬
由丹尼爾克萊格（Daniel Craig）最後一次擔綱演出詹姆士龐德的電影「007生死交戰」（No Time to Die），原訂於去年上映，因疫情影響三度而後上映日期，終於即將於今年9月30日全球上映，真的可以說是千呼萬喚始出來。來自瑞士的珠寶鐘表品牌蕭邦（Chopard）與製作一系列007電影的EON Productions製片公司 （EON Productions）首度攜手，為這次的「龐德女郎」安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）在戲中飾演的Paloma打造一系列共3款Green Carpet頂級訂製珠寶。
不過除了為龐德女郎打造的奢華珠寶，這次蕭邦也首開先例，推出與007聯名的的Happy Hearts - Golden Hearts珠寶系列。Golden Hearts系列珠寶以蕭邦經典的Happy Hearts為藍本，向堅定勇敢的龐德女郎致敬：心臟的法語為「coeur」，與勇氣「courage」源自同一拉丁字根「cor」。由於「金」是007電影一直以來的重要元素，例如1964年的「金手指」、1974年的「金鎗人」，以及1995年的「黃金眼」；因此，此全新珠寶系列以符合倫理道德標準的玫瑰金製作心形裝飾為主，共有手環、耳環、吊墜及長項鍊等，除了型心形墜飾及內藏滑動鑽石的小巧心形飾物，心形墜飾背面更別具意義的鐫刻007電影經典logo字樣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言