主打做一日豪宅主人 雲品攜手寶元紀推出宴會新品牌

雲品國際與寶元紀合作規劃的宴會事業全新品牌「蘭克斯特」（Lancaster House），將於明年2月正式營運，即日起以「君品Collection」平台進行接單，有望成為台中最受矚目的宴會物業。

雲品國際總經理丁原偉表示，寶元紀委託雲品國際營運的蘭克斯特位於台中市崇德路和崇德五路交叉口，地段三面臨路，將耗資上億全新打造出新世代的宴會空間，擁有大量宴會社交空間，並以英式貴族莊園為設計理念。

丁原偉表示，蘭克斯特強調場地不拆分銷售，同一時段僅有單一場次的獨立宴會，主打做一日豪宅的主人，更引進君品酒店米其林三星服務團隊與廚藝團隊世界級的頂級服務，目標鎖定中台灣的高端餐飲客群，更以19990元+10%到45800元+10%區間的銷售價位，預估年營業額能夠有超過億元以上的貢獻。

丁原偉指出，2021年的宴會市場因疫情面臨到巨大變革，雖受到疫情影響，這兩年君品Collection同樣繳出亮眼的成績單，甚至還首創國內辦理線上婚宴的先例，是全球極少數在疫情期間仍有獲利的宴會事業。

丁原偉說，雲品希望能在大環境的變動當中，透過新據點穩健地提升宴會市占率，更將連續四年獲得米其林指南榮耀的餐飲團隊與精緻料理引進中台灣，期待能與中台灣本來就競爭激勵的高端餐飲市場激盪出更多的火花。