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米其林評鑑將納高雄 高雄萬豪酒店推星光饗宴秒殺

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
位在國城建設「定潮」超豪宅的Liberte法式米其林料理，開幕以來一位難求。記者王昭月／攝影
位在國城建設「定潮」超豪宅的Liberte法式米其林料理，開幕以來一位難求。記者王昭月／攝影

「紅色美食聖經」《米其林指南》宣布將高雄納入評鑑範圍，2022 年高雄即將出現米其林餐廳，但事實上，高雄近年早已有不少擁有米其林光環的餐廳陸續進駐，除亞洲新灣區一帶是兵家重鎮，北高雄的高雄萬豪酒店也邀其林三星主廚homas Bühner和美享地主廚 Xavier 聯手合作推出星光饗宴，每場席次限40人，一推出瞬間秒殺！

高雄萬豪酒店這場米其林盛宴號稱疫情降溫後全台首場，原本其辦2天，午宴每人4180元，晚宴9800元，但饕客反應熱烈，再自9月29日到10月3日追加5天，餐位一樣搶爆。

高雄明年即將納入米其林餐廳評鑑，高雄萬豪酒店不願缺席，旗下Majesty 美享地餐廳邀請到德國米其林三星主廚 Thomas Bühner和美享地主廚楊展浩 Xavier 聯手合作星光饗宴暖身，Xavier曾為香港米其林一星〈EPURE〉主廚，這次與Thomas Bühner強強聯手，讓賓客備受期待。

59歲的Thomas Bühner 在1991年出任La Table餐廳主廚，5年後摘下米其林1星，1998年獲2星肯定。2001年獲 Gault & Millau「年度崛起新星」肯定，5年後獲選為「年度最佳廚師」， 2012 年起持續蟬連米其林 3 星，是米其林榜上傳奇。2018年起受邀到世界各地頂級餐廳客座獻藝。高雄萬豪酒店表示，這次他來台，更直接到傳統市場了解在地食材，用心可見一斑。

高雄亞洲新灣區除聚集高科技廠商，也聚集多家米其林等級餐廳，位在高軟園區的「Thomas Chien」法式餐廳、晶英酒店的「Ukai-tei」鐵板燒、漢來飯店名人坊，另國城建設超豪宅「定潮」，更一口氣力邀雙星主廚進駐「Liberte」、「承Sho」兩間餐廳，開幕至今一位難求。

Liberte法式米其林料理，每道餐餚都展現極致美學。記者王昭月／攝影
Liberte法式米其林料理，每道餐餚都展現極致美學。記者王昭月／攝影
高雄萬豪酒店旗下Majesty 美享地餐廳邀請到德國米其林三星主廚 Thomas Bühner和美享地主廚楊展浩 Xavier 聯手合作星光饗宴。圖／高雄萬豪酒店提供
高雄萬豪酒店旗下Majesty 美享地餐廳邀請到德國米其林三星主廚 Thomas Bühner和美享地主廚楊展浩 Xavier 聯手合作星光饗宴。圖／高雄萬豪酒店提供
高雄萬豪酒店旗下美享地餐廳，每道米其林美食都令人食指大動。圖／高雄萬豪酒店提供
高雄萬豪酒店旗下美享地餐廳，每道米其林美食都令人食指大動。圖／高雄萬豪酒店提供
米其林三星主廚Thomas Bühner進駐高雄萬豪酒店，還特地到傳統市場了解在地食材，應用為新菜餚的靈感。圖／高雄萬豪酒店提供
米其林三星主廚Thomas Bühner進駐高雄萬豪酒店，還特地到傳統市場了解在地食材，應用為新菜餚的靈感。圖／高雄萬豪酒店提供
高雄萬豪酒店旗下美享地餐廳邀米其林三星主廚 Thomas Bühner和美享地主廚楊展浩 Xavier 聯手合作星光饗宴，一推出即秒殺。圖／高雄萬豪酒店提供
高雄萬豪酒店旗下美享地餐廳邀米其林三星主廚 Thomas Bühner和美享地主廚楊展浩 Xavier 聯手合作星光饗宴，一推出即秒殺。圖／高雄萬豪酒店提供
位在國城建設「定潮」超豪宅的Liberte法式米其林料理，開幕至今一位難求。記者王昭月／攝影
位在國城建設「定潮」超豪宅的Liberte法式米其林料理，開幕至今一位難求。記者王昭月／攝影

米其林 晶英酒店 萬豪

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