米其林評鑑將納高雄 高雄萬豪酒店推星光饗宴秒殺

「紅色美食聖經」《米其林指南》宣布將高雄納入評鑑範圍，2022 年高雄即將出現米其林餐廳，但事實上，高雄近年早已有不少擁有米其林光環的餐廳陸續進駐，除亞洲新灣區一帶是兵家重鎮，北高雄的高雄萬豪酒店也邀其林三星主廚homas Bühner和美享地主廚 Xavier 聯手合作推出星光饗宴，每場席次限40人，一推出瞬間秒殺！

高雄萬豪酒店這場米其林盛宴號稱疫情降溫後全台首場，原本其辦2天，午宴每人4180元，晚宴9800元，但饕客反應熱烈，再自9月29日到10月3日追加5天，餐位一樣搶爆。

高雄明年即將納入米其林餐廳評鑑，高雄萬豪酒店不願缺席，旗下Majesty 美享地餐廳邀請到德國米其林三星主廚 Thomas Bühner和美享地主廚楊展浩 Xavier 聯手合作星光饗宴暖身，Xavier曾為香港米其林一星〈EPURE〉主廚，這次與Thomas Bühner強強聯手，讓賓客備受期待。

59歲的Thomas Bühner 在1991年出任La Table餐廳主廚，5年後摘下米其林1星，1998年獲2星肯定。2001年獲 Gault & Millau「年度崛起新星」肯定，5年後獲選為「年度最佳廚師」， 2012 年起持續蟬連米其林 3 星，是米其林榜上傳奇。2018年起受邀到世界各地頂級餐廳客座獻藝。高雄萬豪酒店表示，這次他來台，更直接到傳統市場了解在地食材，用心可見一斑。