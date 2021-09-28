捷克國寶 慕夏特展睽違十年再登台

「永恆慕夏—線條的魔術」特展十二月十八日至明年四月五日在中正紀念堂一展廳展出，睽違十年又將有機會在台灣看到新藝術大師慕夏的真跡手稿、經典畫作，僅台北場一站，喜愛藝術的民眾不可錯過！

慕夏被譽為世界上最偉大的裝飾藝術家，在今日已是捷克公認的國寶，其創作以「線條」作為造形起點，為了能建構出由線條勾勒出的美麗形式，他主張應從自然的有機形式中學習和諧比例規則。而在那個沒有繪圖軟體的時代，慕夏所繪製的草圖元素手稿，就是後世藝術家創作的「素材庫」！

睽違十年再度來台展出的慕夏展，策展人佐藤智子以「線條的魔術-從慕夏到漫畫」的主軸重新梳理這個脈絡，包含高達二百件以上的展件，除了多幅原作真跡、早期手稿、收藏品外，也網羅受到「慕夏風格」影響的各國平面藝術家和設計師們作品共同展出，展覽內容多元豐富。

「永恆慕夏-線條的魔術」特展主辦單位為滿足慕夏迷不同需求，udn售票網提供多元票種選擇，如專屬語音導覽、經典圖錄套票，更與知名作家謝哲青、捷克美食餐廳、VOGUE合作，推出期間限定套票等，另刷中信卡（含簽帳金融卡，不含中信ＡＥ卡）於udn售票網購買預售票享九五折優惠，預售期至十二月十七日止，把握優惠，立即搶票！