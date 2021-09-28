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2021周年慶／HR赫蓮娜進駐台中台南 最強特惠現省2萬

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
HR赫蓮娜黑白繃帶頂級修護組／價值31,080元、特價22,680元。圖／HR赫蓮娜提供
HR赫蓮娜黑白繃帶頂級修護組／價值31,080元、特價22,680元。圖／HR赫蓮娜提供

女人愛美，讓頂級保養品HR赫蓮娜持續火熱，還不停開新櫃位，目前除了新光三越台北南西店、信義新天地A8以外，8月進軍台中新光三越、9月也在台南新光三越西門新天地開新櫃。今年周年慶期間，推出最強特惠組下殺7折起，預購會還有特惠組可以現省2萬元，搶先預購還能拿到價值近3千元的預約好禮，還有最熱賣的黑繃帶、綠寶瓶推出大容量，搭配正貨9折優惠，還有百貨滿千送百，精打細算後可以體驗奢華保養品。

HR赫蓮娜今年也推出新品「5H.A.玻尿酸緊緻抗皺精華」，有著最高濃度的黃金五重玻尿酸，能為臉部肌膚拉提，讓肌膚減齡，在預購會上，與有著超強修護力的黑繃帶乳霜，組合頂級醫學美容雙傳奇組，買2組正貨送7件贈品，價值33,137元，特價24,930元，值得愛用者入手。

在百貨專櫃周年慶預購會上，HR赫蓮娜針對愛用者推出「VIP傳奇奢華修護組」，內含黑繃帶修護乳霜50ml、白繃帶修護乳霜50ml、植萃綠寶修護精華50ml、極致高光全能安瓶30ml，全都買大送小，價值53,380元，現省超過1萬元特價42,390元。最熱賣的黑繃帶修護乳霜也有100ml大容量，價值26,400元、特價18,810元。而參加預購會，消費滿12,000元，送5H.A.玻尿酸緊緻抗皺精華5ml與植萃綠寶修護精華10ml。

而在各專櫃周年慶期間，針對想嘗試的新客，HR赫蓮娜也推出黑繃帶高效修護組，買黑繃帶修護乳霜50ml，送植萃綠寶修護精華10ml與白繃帶修護乳霜5ml，特價11,880元。

HR赫蓮娜預購會VIP頂級醫學美容系列組／價值49,880元、特價39,150元。圖／HR赫蓮娜提供
HR赫蓮娜預購會VIP頂級醫學美容系列組／價值49,880元、特價39,150元。圖／HR赫蓮娜提供
HR赫蓮娜VIP頂級精華預購禮（5H.A.玻尿酸緊緻抗皺精華5ml+植萃綠寶修護精華10ml）。圖／HR赫蓮娜提供
HR赫蓮娜VIP頂級精華預購禮（5H.A.玻尿酸緊緻抗皺精華5ml+植萃綠寶修護精華10ml）。圖／HR赫蓮娜提供
HR赫蓮娜周年慶主打發燒產品。圖／HR赫蓮娜提供
HR赫蓮娜周年慶主打發燒產品。圖／HR赫蓮娜提供
HR赫蓮娜預購會VIP傳奇奢華修護組／價值53,380元、特價42,390元。圖／HR赫蓮娜提供
HR赫蓮娜預購會VIP傳奇奢華修護組／價值53,380元、特價42,390元。圖／HR赫蓮娜提供
HR赫蓮娜黑白繃帶頂級修護組／價值31,080元、特價22,680元。圖／HR赫蓮娜提供
HR赫蓮娜黑白繃帶頂級修護組／價值31,080元、特價22,680元。圖／HR赫蓮娜提供

周年慶 台南

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