快訊

朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨 只是剛好而已

聽新聞
test
0:00 / 0:00

星級名廚謝文坐鎮！中餐廳「捌伍添第」插旗101

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
每日限量4份的「添第叉燒皇」，每份980元。記者陳睿中／攝影
每日限量4份的「添第叉燒皇」，每份980元。記者陳睿中／攝影

嘉林餐旅集團所打造的最新餐廳「捌伍添第」，歷經2年籌備，即將在10月16日於台北101的85樓正式開幕。店內最大的招牌亮點，就是由米其林星級主廚「謝文」坐鎮，以超過50年的廚藝經驗，呈現以粵菜為主的當代中華料理。

「捌伍添第」的創立宗旨之一，就是為了「讓世界看見台灣」。因此在橄欖綠色、黃銅及大理石為主色調的空間中，大量採用台灣的風土、人文作為背景，融合現代摩登風格的設計語彙，鉤勒出空間內的寶島故事。例如入口處是以金瓜石淘金年代為靈感所打造的黃金坑道入口，還可在餐區找到點綴其中的台灣俚語。6間可分別容納8～20人的私人包廂，則分別以玉山、雪山、大壩、奇萊等台灣名山為名，搭配上不同色彩配置，增添台灣地域的連結性。而大片環景落地窗的優勢，也讓地處85樓的眺望風景，成為捌伍添第的佐餐加分題。

擔任餐廳靈魂人物的謝文，來自香港，師出自香港富豪食堂「福臨門」，有著多間星級飯店與餐廳的餐飲經歷，接待過無數的政商名流與影視明星。過去在台北文華東方酒店任職時，謝文也為館內的雅閣中餐廳摘下米其林一星的肯定。隨著轉換跑道，謝文以更開放的精神，嚴選鮑魚、刺參、花膠等頂級乾貨，搭配台灣在地的時令食材，並透過粵、川、台、東北等地的料理手法演繹。招牌的「添第叉燒皇」，選用台灣黑毛豬肉的梅花肉中間部位，取其肥瘦適中、油花均勻的特質，以多種調料醃製一日入味再入爐燒烤，並以「砍刀法」突顯厚度與叉燒質地，每日限量4份，售價980元。

將經典粵菜重新轉化的「海膽戈渣」，謝文將原本使用雞子的戈渣配方，改為新鮮的馬糞海膽，搭配雞蛋、馬蹄粉和上湯調製，經過冷凍、油炸的手法，呈現外酥內嫩的豐腴滋味，每份580元。因受到香港慈善家鄧肇堅爵士喜愛而得名的「爵士湯（蜜瓜海螺瑤柱燉花膠）」，乃是高檔飯店才吃得到的經典名湯。謝文選用花膠、瑤柱、海螺、哈密瓜等食材，搭配秘制上湯蒸燉3小時以上，有著鹹香中帶著甘甜的清潤滋味，每盅780元。

「焗釀鮮蟹蓋」在蟹斗中填入整隻手工拆出的花蟹肉，並且搭配洋蔥碎增添甜度，外層再覆蓋金黃酥皮。為了台灣人的喜好，謝文也特別調整蟹肉與洋蔥的比例，更顯平衡，每份580元。另道「太史滑豆腐」，起源自廣東江太史家宴，奢侈地整隻老母雞雞湯慢熬豆腐，藉此顯現大戶人家的食藝精巧。謝文則是使用老母雞湯代替水來製作豆腐，再以金華火腿、上湯芡汁帶出鮮甜味，每份580元。至於起源江浙菜系的「京都素肉排」，使用芋頭、油條取代排骨，搭配上酸爽的醬汁，帶出另種品嚐樂趣，每份380元。

除此之外，「鮑魚燒賣皇」、「松露蛋白海鮮餃」、「鳳梨叉燒波蘿包」等點心，也都是捌伍添第的力薦選品。其中一款「十年陳皮紅豆沙」，更是在紅豆沙中加入每斤要價2萬元的10年陳皮，為溫潤的豆沙迎來一股淡雅的柑橘果香，增添細膩尾韻，每份220元。店內還有紅油炒手、鮑魚滑雞粥，或是捌伍片皮鵝、化皮烤乳豬等菜餚。除了單點料理之外，捌伍添第也提供午、晚間套餐可供選擇，另也有近200款的酒單與多款特色調酒、茶香調飲能夠佐餐搭配，滿足整體完整性。

【捌伍添第】

地址：台北市信義區信義路五段7號85樓（台北101大樓）

電話：02-8101-0085

雞絲粉皮，每份280元。記者陳睿中／攝影
雞絲粉皮，每份280元。記者陳睿中／攝影
焗釀鮮蟹蓋，並以巴薩米克醋珠增添酸鮮明亮感，每份580元。記者陳睿中／攝影
焗釀鮮蟹蓋，並以巴薩米克醋珠增添酸鮮明亮感，每份580元。記者陳睿中／攝影
太史滑豆腐，每份580元。記者陳睿中／攝影
太史滑豆腐，每份580元。記者陳睿中／攝影
用料奢華的「爵士湯」（蜜瓜海螺瑤柱燉花膠），每盅780元。記者陳睿中／攝影
用料奢華的「爵士湯」（蜜瓜海螺瑤柱燉花膠），每盅780元。記者陳睿中／攝影
起源自江浙菜系的「京都素肉排」。記者陳睿中／攝影
起源自江浙菜系的「京都素肉排」。記者陳睿中／攝影
吃得到雞粒、帶子、中卷、烏魚子、蝦仁的「捌伍炒飯」，每份680元。記者陳睿中／攝影
吃得到雞粒、帶子、中卷、烏魚子、蝦仁的「捌伍炒飯」，每份680元。記者陳睿中／攝影
鳳梨叉燒波羅包，每份180元。記者陳睿中／攝影
鳳梨叉燒波羅包，每份180元。記者陳睿中／攝影
海膽戈渣，每份580元。記者陳睿中／攝影
海膽戈渣，每份580元。記者陳睿中／攝影
十年陳皮紅豆沙，每份220元。記者陳睿中／攝影
十年陳皮紅豆沙，每份220元。記者陳睿中／攝影
捌伍添第也提供「鮑魚燒賣皇」、「松露蛋白海鮮餃」等點心，各為330、240元。記者陳睿中／攝影
捌伍添第也提供「鮑魚燒賣皇」、「松露蛋白海鮮餃」等點心，各為330、240元。記者陳睿中／攝影

香港 米其林

延伸閱讀

嘉林餐旅集團中菜新品牌 10月進駐台北101

弘光邀台日星米其林主廚開課 傳授星級餐廳手藝

五倍券政府幫出1000元？李貴敏：蘇貞昌吃老百姓豆腐

怒掀八點檔明星女友德馨陪酒在「賣」 名廚男友下場變這樣

相關新聞

長榮防護夾克2.0 周四限量開搶

長榮航空機能防護夾克去年引發搶購熱潮，最高紀錄四十分鐘賣出三千件，今年推出升級二點零版，撞色前衛設計、增加衣袖收納小袋等...

簡約科技風 烏克蘭辦公場域

烏克蘭建築事務所MONO architects為Biosphere這個新興的家用清潔品牌設計了全新的辦公室場域。

新智慧淋浴系統 煥發暢然的新生綠洲

平衡在簡約設計與精準計算的人體工學中，GROHE致力於將創新科技與使用效能結合，由獨創的SmartControl智慧花灑控制系統，透過簡易的推拉和旋轉控制並選擇水量、溫度、出水模式和切換頭頂花灑或是手持花灑...

時尚風格家具 打造藝術寫意空間

在居家空間當中，家具往往是突顯屋主生活品味最重要的關鍵，而想要讓空間中自然而然地充滿雅致的藝術人文氣息，一件輪廓外觀與優美線條兼具的時尚家具，更是絕不可或缺的存在。

畫出完美嘟嘟唇！迪奧、植村秀新款脣膏更水潤、無唇紋

在煩悶的時代，女人更需要好好愛自己，展現出最迷人的模樣，特別是保濕又不顯唇紋的唇膏，更能讓女人嘟嘟唇展現魅力。植村秀推出...

拚五倍券商機 桃園百貨業推5千變8千5

振興五倍券10月8日發放，桃園市購物中心、百貨公司為搶五倍券商機，紛紛提前推出消費滿額送、加價購促銷，大江購物中心周年慶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。