星級名廚謝文坐鎮！中餐廳「捌伍添第」插旗101

嘉林餐旅集團所打造的最新餐廳「捌伍添第」，歷經2年籌備，即將在10月16日於台北101的85樓正式開幕。店內最大的招牌亮點，就是由米其林星級主廚「謝文」坐鎮，以超過50年的廚藝經驗，呈現以粵菜為主的當代中華料理。

「捌伍添第」的創立宗旨之一，就是為了「讓世界看見台灣」。因此在橄欖綠色、黃銅及大理石為主色調的空間中，大量採用台灣的風土、人文作為背景，融合現代摩登風格的設計語彙，鉤勒出空間內的寶島故事。例如入口處是以金瓜石淘金年代為靈感所打造的黃金坑道入口，還可在餐區找到點綴其中的台灣俚語。6間可分別容納8～20人的私人包廂，則分別以玉山、雪山、大壩、奇萊等台灣名山為名，搭配上不同色彩配置，增添台灣地域的連結性。而大片環景落地窗的優勢，也讓地處85樓的眺望風景，成為捌伍添第的佐餐加分題。

擔任餐廳靈魂人物的謝文，來自香港，師出自香港富豪食堂「福臨門」，有著多間星級飯店與餐廳的餐飲經歷，接待過無數的政商名流與影視明星。過去在台北文華東方酒店任職時，謝文也為館內的雅閣中餐廳摘下米其林一星的肯定。隨著轉換跑道，謝文以更開放的精神，嚴選鮑魚、刺參、花膠等頂級乾貨，搭配台灣在地的時令食材，並透過粵、川、台、東北等地的料理手法演繹。招牌的「添第叉燒皇」，選用台灣黑毛豬肉的梅花肉中間部位，取其肥瘦適中、油花均勻的特質，以多種調料醃製一日入味再入爐燒烤，並以「砍刀法」突顯厚度與叉燒質地，每日限量4份，售價980元。

將經典粵菜重新轉化的「海膽戈渣」，謝文將原本使用雞子的戈渣配方，改為新鮮的馬糞海膽，搭配雞蛋、馬蹄粉和上湯調製，經過冷凍、油炸的手法，呈現外酥內嫩的豐腴滋味，每份580元。因受到香港慈善家鄧肇堅爵士喜愛而得名的「爵士湯（蜜瓜海螺瑤柱燉花膠）」，乃是高檔飯店才吃得到的經典名湯。謝文選用花膠、瑤柱、海螺、哈密瓜等食材，搭配秘制上湯蒸燉3小時以上，有著鹹香中帶著甘甜的清潤滋味，每盅780元。

「焗釀鮮蟹蓋」在蟹斗中填入整隻手工拆出的花蟹肉，並且搭配洋蔥碎增添甜度，外層再覆蓋金黃酥皮。為了台灣人的喜好，謝文也特別調整蟹肉與洋蔥的比例，更顯平衡，每份580元。另道「太史滑豆腐」，起源自廣東江太史家宴，奢侈地整隻老母雞雞湯慢熬豆腐，藉此顯現大戶人家的食藝精巧。謝文則是使用老母雞湯代替水來製作豆腐，再以金華火腿、上湯芡汁帶出鮮甜味，每份580元。至於起源江浙菜系的「京都素肉排」，使用芋頭、油條取代排骨，搭配上酸爽的醬汁，帶出另種品嚐樂趣，每份380元。

除此之外，「鮑魚燒賣皇」、「松露蛋白海鮮餃」、「鳳梨叉燒波蘿包」等點心，也都是捌伍添第的力薦選品。其中一款「十年陳皮紅豆沙」，更是在紅豆沙中加入每斤要價2萬元的10年陳皮，為溫潤的豆沙迎來一股淡雅的柑橘果香，增添細膩尾韻，每份220元。店內還有紅油炒手、鮑魚滑雞粥，或是捌伍片皮鵝、化皮烤乳豬等菜餚。除了單點料理之外，捌伍添第也提供午、晚間套餐可供選擇，另也有近200款的酒單與多款特色調酒、茶香調飲能夠佐餐搭配，滿足整體完整性。

【捌伍添第】

地址：台北市信義區信義路五段7號85樓（台北101大樓）