【隱藏刷卡秘技大公開】信用卡注意這三點，免費入住國內五星飯店！

疫情期間不能出國，但休閒娛樂、日常消費一樣不能少。同樣是刷卡消費，一定要選對信用卡，才能聰明享回饋，把信用卡的功能發揮到最大值！

選對信用卡，低年費享高回饋，且優惠可靈活運用，才能把信用卡功能發揮到最大值。 圖／shutterstock 提供

隨著疫情趨緩，民眾的生活也逐漸回歸正常，降級後聚餐的次數及花費增加、出差的機會也更頻繁。尤其是接下來要來臨的五倍券與百貨公司週年慶，究竟選擇信用卡要注意哪些地方，才能讓回饋更實惠呢？以下分享三招刷卡密技：

信用卡秘訣1. 優惠滾雪球 放大你的刷卡回饋

選信用卡的秘訣之一，就是要挑選累積消費回饋的信用卡，刷得越多賺得越多。像是百貨公司週年慶時，許多消費者選擇在此時添購傢電與整年份保養品，因為大筆刷得越多，回饋越大！刷台新商務卡，不僅滿額每日3小時市區免費停車(每月最高30小時)，累積一定消費還能折抵高鐵乘車費用、兌換刷卡金、機場接送、國內知名大飯店一泊二食，甚至還有免費的中華/長榮航空三大航線來回機票！

台新商務卡除了海外消費2.5%現金回饋無上限，精選國內飯店訂房還可免費升等、滿額每日3小時市區停車。 圖／shutterstock 提供

信用卡秘訣2. 首刷禮回饋 優惠最直接

首刷禮是許多消費者在選擇信用卡時，最在意的回饋之一。銀行業者常常為了招募卡友祭出多項首刷禮回饋，但往往許多優惠都是限定新戶才能享有優惠。台新商務卡本次推出全新的首刷禮三選一，重點是不限定新戶！核卡30天內累積消費達3000元並繳交年費，即可獲贈首刷禮：1600元刷卡金、藍芽耳機、無線充電臭氧紫外線燈殺菌盒三選一。

信用卡秘訣3. 國內旅遊 享用高鐵升等與飯店優惠

除了享有海外網購2.5%現金回饋無上限及機場貴賓室使用，台新商務卡也可以用來為國內旅遊加值，除了頂級餐廳美饌75折起、高爾夫球場優惠、精選飯店訂房免費升等，累積消費可升等高鐵商務車廂、免費兌換國內五星飯店一泊二食，讓旅途更加安心舒適。

今年刷台新商務卡累積消費，解封後出國可兌換機場貴賓室等尊榮禮遇。 圖／shutterstock 提供

儘管受疫情影響出國計畫，但針對許多商務人士解封後還是有出國需求，台新商務卡提供了完美的方案！累積消費滿額即可享受尊榮機場貴賓室、商務禮遇通關服務、折抵次年年費，累積達門檻更能兌換旅外來回機票，享受高品質的海外出國體驗。

台新商務卡全方位滿足消費者與商務人士的需求，為卡友貼心升級每個細節，讓消費者可以在今年消費累積回饋，等明年疫情趨緩即可享受高貴不貴的精緻旅程，在變動局勢中放大信用卡的應用價值，讓卡友刷出新高度、心滿足！