500案內所／詹宏志帶來閱讀與咖啡、黃威融談雜誌精神

由《500輯》所打造的期間限定概念店「500案內所」，每周推出各類型快閃店與藝文講座、體驗工作坊等活動，周周為台北人帶來快閃美食驚喜的同時也滋養心靈，「500案內所」開展半個月，估計已吸引3千人造訪。今日由「詹宏志╳週三讀書會的Coffee Hour」、「黃威融談美好雜誌時光」兩大講座與「美威鮭魚」、「好丘」兩大快閃店聯手展開周日時光。10月2日與10月3日周六、周日則分別有「法朋500fu職人體驗坊」、「無向Bar Without 」、「法朋」、「Single Origin espresso & roast」快閃店登場。

閱讀常與咖啡密不可分，詹宏志今日為500案內所的週三讀書會，帶來他親手烘焙的肯亞馬木多莊園咖啡豆，與讀書會參與者分享，Fika Fika Cafe創辦人陳志煌則分享烘豆知識，並由Fika Fika Cafe咖啡師親手沖煮咖啡，讓讀書會伴隨咖啡香。

編輯人同時也是500輯顧問的黃威融，分別從1990年代、2000年代、2010年代舉出具有代表性的歐美、日、台的精彩文本，黃威融認為「雜誌反應時代精神，讓人看見不同生活型態」，他分別舉出這些具開創性的雜誌，為讀者、編輯人帶來的閱讀樂趣與視野。

這場講座也吸引喜愛雜誌、紙本刊物，同時也是「500輯」忠實讀者的藝人曾之喬（喬喬）自行報名參加，講座後喬喬也特別花時間深度感受「500案內所」空間，她仔細翻閱每一期500輯刊物，並特別買下她沒有蒐集到的刊物期數與500咖推出的冠軍咖啡組合包。

即將在10月2日登場的「500fu職人體驗坊－法朋烘焙甜點坊：蛋糕裝飾手作教學」，由法朋主理人兼烘焙主廚李依錫，帶領與會者運用季節限定食材，藉由現場教學分享水果切法、擺飾技巧，每位參與者最後還可帶回一顆注入自身創意、親手打造的無花果戚風蛋糕，報名活動推出後，取得熱烈迴響，報名已額滿。

「無向Bar Without」最新酒單「On Lightness」以「輕盈」為主題，這次帶來新酒單出現的三款輕飲品快閃500案內所，分別為台灣原生香料刺蔥結合海洋清爽意象的 「Swimming Over Vacation」；以秘魯傳統飲品紫玉米為靈感，細火慢熬的無酒精飲品「Chicha Morada」；以加勒比海神秘配方法勒楠改編並結合威尼斯的開胃酒和各式香料的「Tropical Zen Falernum」。10月3日周日則有台北咖啡名店「Single Origin espresso & roast」快閃出攤。

【500案內所時程】

10/2（六）

法朋烘焙甜點坊：蛋糕裝飾手作教學

第一場 11:00-12:00

第二場 13:00-14:00

10/2（六）、10/3（日）

快閃名店—法朋烘焙甜點坊、無向Bar Without

10/3（日）