美腿配美包最性感！隋棠、許路兒搶拎秋冬人氣款肩下包
在90年代極簡風格的熱潮持續影響下，各品牌們旗下簡約的肩下包都成了IG洗版爆款代表，最近最受矚目的就是BURBERRY全新推出的皮革TB肩背包和Saint Laurent的Manhattan法棍包，兩者都以低調優雅的設計擄獲一票時尚名人的心，可說是秋冬新一波的話題包款。
BURBERRY新推出的皮革TB肩背包擁有簡約線條，選用光澤皮革材質打造而成，並裝飾靈感源自品牌創始人Thomas Burberry首字母姓名縮寫的典藏插圖手稿而誕生的亮澤金屬TB花押字，俐落時尚又不會過度華麗繁複，調整式肩背帶設計也可以搭配不同造型需求。包括隋棠、楊謹華、李沐、吳速玲等女星都搶先示範這款包的穿搭，展現典雅迷人風采。
而Saint Laurent的Manhattan法棍包，則是源自2019首次推出的系列包款，但是自去年開始延伸改造出沒有提把的包型，更顯簡約率性也更好搭。這款包不走明顯的Logo裝飾風，而是選擇以鐫刻Saint Laurent字樣的金色扣環作為包身重點，低調中保有高質感，讓品牌全球品牌大使朴彩英ROSE、蔡詩芸、許路兒、李函等人都愛不釋手。
全系列包款共提供BOX頂級小牛皮和鱷魚壓花紋理兩種材質，可以肩背或斜背，磁釦開合的設計也符合現代上班族女性對於實用性包款的訴求。如果有宴會需求也可以拆卸肩帶變成手拿包，非常方便。
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