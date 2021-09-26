美腿配美包最性感！隋棠、許路兒搶拎秋冬人氣款肩下包

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聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Saint Laurent的Manhattan法棍包、BURBERRY全新推出的皮革TB肩背包，兩者都以低調優雅的設計擄獲一票時尚名人的心，可說是秋冬新一波的話題包款。圖／Saint Laurent提供、摘自IG
Saint Laurent的Manhattan法棍包、BURBERRY全新推出的皮革TB肩背包，兩者都以低調優雅的設計擄獲一票時尚名人的心，可說是秋冬新一波的話題包款。圖／Saint Laurent提供、摘自IG

在90年代極簡風格的熱潮持續影響下，各品牌們旗下簡約的肩下包都成了IG洗版爆款代表，最近最受矚目的就是BURBERRY全新推出的皮革TB肩背包和Saint Laurent的Manhattan法棍包，兩者都以低調優雅的設計擄獲一票時尚名人的心，可說是秋冬新一波的話題包款。

BURBERRY新推出的皮革TB肩背包擁有簡約線條，選用光澤皮革材質打造而成，並裝飾靈感源自品牌創始人Thomas Burberry首字母姓名縮寫的典藏插圖手稿而誕生的亮澤金屬TB花押字，俐落時尚又不會過度華麗繁複，調整式肩背帶設計也可以搭配不同造型需求。包括隋棠、楊謹華、李沐、吳速玲等女星都搶先示範這款包的穿搭，展現典雅迷人風采。

而Saint Laurent的Manhattan法棍包，則是源自2019首次推出的系列包款，但是自去年開始延伸改造出沒有提把的包型，更顯簡約率性也更好搭。這款包不走明顯的Logo裝飾風，而是選擇以鐫刻Saint Laurent字樣的金色扣環作為包身重點，低調中保有高質感，讓品牌全球品牌大使朴彩英ROSE、蔡詩芸、許路兒、李函等人都愛不釋手。

全系列包款共提供BOX頂級小牛皮和鱷魚壓花紋理兩種材質，可以肩背或斜背，磁釦開合的設計也符合現代上班族女性對於實用性包款的訴求。如果有宴會需求也可以拆卸肩帶變成手拿包，非常方便。

隋棠示範BURBERRY新推出的皮革TB肩背包。圖／摘自IG
隋棠示範BURBERRY新推出的皮革TB肩背包。圖／摘自IG
許路兒示範Saint Laurent Manhattan法棍包。圖／Saint Laurent提供
許路兒示範Saint Laurent Manhattan法棍包。圖／Saint Laurent提供
李函示範Saint Laurent Manhattan法棍包。圖／Saint Laurent提供
李函示範Saint Laurent Manhattan法棍包。圖／Saint Laurent提供
李沐示範BURBERRY新推出的皮革TB肩背包。圖／摘自IG
李沐示範BURBERRY新推出的皮革TB肩背包。圖／摘自IG
Saint Laurent全球品牌大使朴彩英ROSE拎Manhattan法棍包。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent全球品牌大使朴彩英ROSE拎Manhattan法棍包。圖／Saint Laurent提供
許路兒示範Saint Laurent Manhattan法棍包。圖／Saint Laurent提供
許路兒示範Saint Laurent Manhattan法棍包。圖／Saint Laurent提供
吳速玲示範BURBERRY新推出的皮革TB肩背包。圖／摘自IG
吳速玲示範BURBERRY新推出的皮革TB肩背包。圖／摘自IG
蔡詩芸示範Saint Laurent Manhattan法棍包。圖／Saint Laurent提供
蔡詩芸示範Saint Laurent Manhattan法棍包。圖／Saint Laurent提供
楊謹華示範BURBERRY新推出的皮革TB肩背包。圖／摘自IG
楊謹華示範BURBERRY新推出的皮革TB肩背包。圖／摘自IG
劉雯示範Saint Laurent Manhattan法棍包。圖／Saint Laurent提供
劉雯示範Saint Laurent Manhattan法棍包。圖／Saint Laurent提供
李函示範BURBERRY新推出的皮革TB肩背包。圖／摘自IG
李函示範BURBERRY新推出的皮革TB肩背包。圖／摘自IG

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