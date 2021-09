表情超多超可愛！Marc Jacobs新款史努比系列登場

時尚品牌Marc Jacobs近年來推出不少The Peanuts史努比系列商品,逗趣可愛的圖樣擄獲不少年輕消費者。今年秋冬,品牌全新系列的The Peanuts商品登場,包含長短袖服裝、多種包款,讓大家可以搭配出最繽紛減齡的時尚造型。

Marc Jacobs品牌和史努比的淵源要從設計師Marc Jacobs六歲那年說起,當時保母送給他一隻巨大的史努比玩偶作為禮物,此後這隻漫畫家Charles M. Schulz創造出的黑白米格魯就成為他的最愛。Marc Jacobs把史努比和主人查理布朗、玩伴露西等經典角色運用在各種單品上,也象徵著美好的童年時時陪伴著我們。