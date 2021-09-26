聽新聞
test
0:00 / 0:00
表情超多超可愛！Marc Jacobs新款史努比系列登場
時尚品牌Marc Jacobs近年來推出不少The Peanuts史努比系列商品，逗趣可愛的圖樣擄獲不少年輕消費者。今年秋冬，品牌全新系列的The Peanuts商品登場，包含長短袖服裝、多種包款，讓大家可以搭配出最繽紛減齡的時尚造型。
Marc Jacobs品牌和史努比的淵源要從設計師Marc Jacobs六歲那年說起，當時保母送給他一隻巨大的史努比玩偶作為禮物，此後這隻漫畫家Charles M. Schulz創造出的黑白米格魯就成為他的最愛。Marc Jacobs把史努比和主人查理布朗、玩伴露西等經典角色運用在各種單品上，也象徵著美好的童年時時陪伴著我們。
今年秋冬，新推出的The Peanuts系列有紫色、白色、黃色等配色的長、短袖T恤、襯衫，也結合漫畫經典的「Happiness Is Having a Friend」等多種語錄，傳遞友情與陪伴的珍貴。熱賣的人氣包款The Snapshot和The Tote Bag也有新的主題印花，有的是滿版繁複的史努比角色設計，有的是簡約的大面積圖騰裝飾款，
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言