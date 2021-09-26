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表情超多超可愛！Marc Jacobs新款史努比系列登場

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Marc Jacobs全新系列的The Peanuts商品登場，包含長短袖服裝、多種包款，讓大家可以搭配出最繽紛減齡的時尚造型。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs全新系列的The Peanuts商品登場，包含長短袖服裝、多種包款，讓大家可以搭配出最繽紛減齡的時尚造型。圖／Marc Jacobs提供

時尚品牌Marc Jacobs近年來推出不少The Peanuts史努比系列商品，逗趣可愛的圖樣擄獲不少年輕消費者。今年秋冬，品牌全新系列的The Peanuts商品登場，包含長短袖服裝、多種包款，讓大家可以搭配出最繽紛減齡的時尚造型。

Marc Jacobs品牌和史努比的淵源要從設計師Marc Jacobs六歲那年說起，當時保母送給他一隻巨大的史努比玩偶作為禮物，此後這隻漫畫家Charles M. Schulz創造出的黑白米格魯就成為他的最愛。Marc Jacobs把史努比和主人查理布朗、玩伴露西等經典角色運用在各種單品上，也象徵著美好的童年時時陪伴著我們。

今年秋冬，新推出的The Peanuts系列有紫色、白色、黃色等配色的長、短袖T恤、襯衫，也結合漫畫經典的「Happiness Is Having a Friend」等多種語錄，傳遞友情與陪伴的珍貴。熱賣的人氣包款The Snapshot和The Tote Bag也有新的主題印花，有的是滿版繁複的史努比角色設計，有的是簡約的大面積圖騰裝飾款，

The peanuts酪梨綠史努比圖案迷你The Tote Bag，11,900元。圖／Marc Jacobs提供
The peanuts酪梨綠史努比圖案迷你The Tote Bag，11,900元。圖／Marc Jacobs提供
橄欖綠The peanuts家族人物圖案迷你The Tote Bag，11,900元。圖／Marc Jacobs提供
橄欖綠The peanuts家族人物圖案迷你The Tote Bag，11,900元。圖／Marc Jacobs提供
The peanuts牛奶白查理布朗圖案和標語襯衫，14,900元。圖／Marc Jacobs提供
The peanuts牛奶白查理布朗圖案和標語襯衫，14,900元。圖／Marc Jacobs提供
The peanuts牛奶白查理布朗圖案和標語襯衫，14,900元。圖／Marc Jacobs提供
The peanuts牛奶白查理布朗圖案和標語襯衫，14,900元。圖／Marc Jacobs提供
橄欖綠The peanuts家族人物圖案Snapshot相機包，17,900元。圖／Marc Jacobs提供
橄欖綠The peanuts家族人物圖案Snapshot相機包，17,900元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs全新系列的The Peanuts商品登場，包含長短袖服裝、多種包款，讓大家可以搭配出最繽紛減齡的時尚造型。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs全新系列的The Peanuts商品登場，包含長短袖服裝、多種包款，讓大家可以搭配出最繽紛減齡的時尚造型。圖／Marc Jacobs提供
The peanuts丁香紫史努比圖案和標語棉質上衣，9,990元。圖／Marc Jacobs提供
The peanuts丁香紫史努比圖案和標語棉質上衣，9,990元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs全新系列的The Peanuts商品登場，包含長短袖服裝、多種包款，讓大家可以搭配出最繽紛減齡的時尚造型。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs全新系列的The Peanuts商品登場，包含長短袖服裝、多種包款，讓大家可以搭配出最繽紛減齡的時尚造型。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs全新系列的The Peanuts商品登場，包含長短袖服裝、多種包款，讓大家可以搭配出最繽紛減齡的時尚造型。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs全新系列的The Peanuts商品登場，包含長短袖服裝、多種包款，讓大家可以搭配出最繽紛減齡的時尚造型。圖／Marc Jacobs提供
The peanuts陽光黃露西圖案Snapshot相機包，17,900元。圖／Marc Jacobs提供
The peanuts陽光黃露西圖案Snapshot相機包，17,900元。圖／Marc Jacobs提供
The peanuts陽光黃露西圖案和標語緄邊短袖T Shirt，4,490元。圖／Marc Jacobs提供
The peanuts陽光黃露西圖案和標語緄邊短袖T Shirt，4,490元。圖／Marc Jacobs提供
The peanuts牛奶白查理布朗圖案Snapshot相機包，17,900元。圖／Marc Jacobs提供
The peanuts牛奶白查理布朗圖案Snapshot相機包，17,900元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs全新系列的The Peanuts商品登場，包含長短袖服裝、多種包款，讓大家可以搭配出最繽紛減齡的時尚造型。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs全新系列的The Peanuts商品登場，包含長短袖服裝、多種包款，讓大家可以搭配出最繽紛減齡的時尚造型。圖／Marc Jacobs提供

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