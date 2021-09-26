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43歲孫芸芸辣秀百萬珠寶 少女身材、光滑小麥肌不科學

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
孫芸芸配戴FRED的Force 10系列珠寶。圖／摘自IG @aimeeyunyunsun
孫芸芸配戴FRED的Force 10系列珠寶。圖／摘自IG @aimeeyunyunsun

微風名媛孫芸芸是公認的台灣第一名媛，雖然已經43歲，但超級逆天的外貌與猶如少女的纖細身材，和21歲的女兒廖思惟（Trinity）站在一起猶如姐妹，令人驚艷。日前她在IG分享自己配戴法國現代珠寶品牌斐登（FRED）的經典FORCE 10系列珠寶照片，健康黝黑的小麥色皮膚，完美襯托閃亮的金質鑽石珠寶，更顯凍齡的同時彰顯系列以帆船運動為主要設計元素的設計故事。

FRED品牌創辦人Fred Samuel，在1966年推出以航海運動為靈感的Force 10系列手鍊，完美結合帆船絞索繩纜與K金鍊扣，是第一款運動珠寶。這款膾炙人口的珠寶設計靈感來自Fred的長子，他是一位帆船運動冠軍，他用航海的帆船繩纜纏繞為手鍊送給愛妻，進而啟發了珠寶的創作。問世以來，Force 10系列手鍊以出乎意料的創新設計理念，代表天馬行空的自由創意和能量延伸出全系列豐富的設計，除了可更換鍊帶變化風貌的日常款手鍊，還包括孫芸芸所詮釋的多層次高級珠寶系列作品。

FRED Force 10系列高級珠寶黃K金鑽石戒指，25萬3,200元。圖／斐登提供
FRED Force 10系列高級珠寶黃K金鑽石戒指，25萬3,200元。圖／斐登提供
FRED Force 10白金鑽石戒指，27萬1,500元。圖／斐登提供
FRED Force 10白金鑽石戒指，27萬1,500元。圖／斐登提供
FRED Force 10系列高級珠寶黃K金三環手環，108萬2,400元。圖／斐登提供
FRED Force 10系列高級珠寶黃K金三環手環，108萬2,400元。圖／斐登提供
FRED Force 10白金鑽石戒指，18萬6,700元。圖／斐登提供
FRED Force 10白金鑽石戒指，18萬6,700元。圖／斐登提供
FRED Force 10系列多鍊釦白金鑽石鑲嵌手鍊，130萬9,900元。圖／斐登提供
FRED Force 10系列多鍊釦白金鑽石鑲嵌手鍊，130萬9,900元。圖／斐登提供
孫芸芸配戴FRED的Force 10系列珠寶。圖／摘自IG @aimeeyunyunsun
孫芸芸配戴FRED的Force 10系列珠寶。圖／摘自IG @aimeeyunyunsun
FRED Force 10系列黃K金鑽石項鍊，172萬9,600元。圖／斐登提供
FRED Force 10系列黃K金鑽石項鍊，172萬9,600元。圖／斐登提供
FRED Force 10 HJ Collection白鑽鑽石項鍊，183萬900元。圖／斐登提供
FRED Force 10 HJ Collection白鑽鑽石項鍊，183萬900元。圖／斐登提供
孫芸芸配戴FRED的Force 10系列珠寶。圖／摘自IG @aimeeyunyunsun
孫芸芸配戴FRED的Force 10系列珠寶。圖／摘自IG @aimeeyunyunsun
孫芸芸配戴FRED的Force 10系列珠寶。圖／摘自IG @aimeeyunyunsun
孫芸芸配戴FRED的Force 10系列珠寶。圖／摘自IG @aimeeyunyunsun
孫芸芸配戴FRED的Force 10系列珠寶。圖／摘自IG @aimeeyunyunsun
孫芸芸配戴FRED的Force 10系列珠寶。圖／摘自IG @aimeeyunyunsun

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