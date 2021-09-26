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43歲孫芸芸辣秀百萬珠寶 少女身材、光滑小麥肌不科學
微風名媛孫芸芸是公認的台灣第一名媛，雖然已經43歲，但超級逆天的外貌與猶如少女的纖細身材，和21歲的女兒廖思惟（Trinity）站在一起猶如姐妹，令人驚艷。日前她在IG分享自己配戴法國現代珠寶品牌斐登（FRED）的經典FORCE 10系列珠寶照片，健康黝黑的小麥色皮膚，完美襯托閃亮的金質鑽石珠寶，更顯凍齡的同時彰顯系列以帆船運動為主要設計元素的設計故事。
FRED品牌創辦人Fred Samuel，在1966年推出以航海運動為靈感的Force 10系列手鍊，完美結合帆船絞索繩纜與K金鍊扣，是第一款運動珠寶。這款膾炙人口的珠寶設計靈感來自Fred的長子，他是一位帆船運動冠軍，他用航海的帆船繩纜纏繞為手鍊送給愛妻，進而啟發了珠寶的創作。問世以來，Force 10系列手鍊以出乎意料的創新設計理念，代表天馬行空的自由創意和能量延伸出全系列豐富的設計，除了可更換鍊帶變化風貌的日常款手鍊，還包括孫芸芸所詮釋的多層次高級珠寶系列作品。
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