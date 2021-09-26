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米蘭時裝周／超正星二代現身秀場 Ferragamo顛覆經典款
Salvatore Ferragamo於米蘭時裝周舉辦睽違一年的實體時裝秀，帶來2022春夏系列作品。這也是品牌繼前任女裝設計總監Paul Andrew卸任後首次發布新品，由男裝成衣設計總監Guillaume Meilland操刀，重新審視品牌經典款式，融合現代新穎美學，不少作品都帶著隨性舒適的瀟灑氣質，展現出柔和舒暢的氛圍。傳奇女星布魯克雪德絲也帶著二女兒現身看秀，母女倆俐落時髦的造型也成為場邊最亮眼的焦點之一。
Guillaume Meilland本季回歸初心，將簡單的生活日常作為設計靈感，用寬鬆飄逸又具備線條感的服飾刻畫夏日午後的愜意悠然以及60、70年代電影人物造型風格，模特兒們戴上深色頭帶更顯有型。義大利彩虹配色、自然與飽和色調則充滿義式風情，印花方面則攜手巴黎藝術家Julien Colombier在寬鬆的虎紋提花織物上疊印70年代的經典Ferragamo花卉圖案，或採用傳統義式經典工藝飾以刺繡花樣。針織衫色彩活潑，部分綴以流蘇，打造隨性灑脫的穿搭風格。混合棉、桑蠶絲、羊毛、亞麻和大麻纖維，呈現考究的紋理質感。
而多款標誌性的商品也有了全新風貌，像是Vara和Varina鞋款採用全新配色和材質，也變得更淺口輕薄。波西米亞風的穆勒鞋把品牌經典元素結合荷蘭木底鞋，穿出瀟灑隨性的復古氣息。還有很多手工寬編處理鞋款，編織鞋面與手工精製的鞋墊和鞋跟巧妙融為一體。Studio包和Trifolio等人氣包款，同樣推出不同尺寸、材質的新款式，有巨型柔軟風格設計，也有稜角分明的小巧中型包，都讓人感到驚喜不已。
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