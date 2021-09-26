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拍賣歐洲皇家珠寶！拿破崙愛妻約瑟芬的天然珍珠項鍊

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
濃彩（Fancy Intense）綠鑽鑽戒。圖／蘇富比提供
濃彩（Fancy Intense）綠鑽鑽戒。圖／蘇富比提供

蘇富比（Sotheby’s）的秋季拍賣即將於10月中登場，各門類的拍品也陸續曝光。即將於10月12日舉行的香港蘇富比「瑰麗珠寶」拍賣會將以約瑟芬皇后舊藏項鍊領銜，是一件相當具有歷史價值的19世紀稀世珍寶，由瑞典皇室代代相傳；同時還有一件來自前南斯拉夫Dimitri王子的4.36克拉淡粉紅色鑽石配寳石及鑽石胸針。而本季的另一大焦點，則是來自著名珠寶品牌的經典（signed jewelry），包括海瑞溫斯頓「獅子山之星」（Star of Sierra Leone）美鑽胸針、卡地亞Panthère美洲豹鑽石配縞瑪瑙及祖母綠胸針、以及梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）著名的ZIP項鍊。

曾屬於約瑟芬皇后的這條天然珍珠鑽石項鍊，以「洛伊希滕貝格項鍊」（Leuchtenberg Necklace）之名為後世所知，據傳為法國皇室珠寶品牌尚美（Chaumet）創辦人尼鐸（Nitot）的作品。項鍊曾經為巴伐利亞公主奧古斯塔阿瑪莉（Augusta-Amélie of Bavaria）所擁有珍藏，她是法國拿破崙大帝與愛妻約瑟芬皇后之太子妃，這條項鍊應該是來自約瑟芬皇后的賜予或遺贈。公主後來將這條項鍊傳給了自己的長女，同樣以約瑟芬命名，後來嫁入瑞典皇室成為皇后。

多幅奧古斯塔阿瑪莉公主和她的女兒瑞典皇后約瑟芬的畫像中都曾出現這條項鍊，這次也將與19世紀時的約瑟芬皇后的原作畫像一同拍賣。項鍊曾多次展出，包括斯德哥爾摩的瑞典國家博物館和最近在巴黎尚美舉行的拿破崙與約瑟芬珠寶展。這條項鍊上的珍貴天然珍珠都是在幾百年前採集的，優雅美麗的珍珠在當時更是權力與地位的象徵。2018年時，來自法國瑪麗安東妮皇后的珍珠鑽石吊墜，就以創紀錄的驚人高價在蘇富比拍出。

另一件焦點拍品海瑞溫斯頓「獅子山之星 」胸針，也是來自皇室收藏。胸針之鑽石來自名鑽獅子山之星（Star of Sierra Leone）。這顆969克拉的純淨巨鑽於1972年的情人節在河裡被發現，後來被切割為17顆鑽石，其中有6顆（包括5顆欖尖形無瑕鑽石和1顆梨形鑽石）鑲嵌在這枚海瑞溫斯頓的獅子山之星胸針上。

亞洲市場持續始終熱門的翡翠，近年來更廣受國際藏家的喜愛。蘇富比今秋再度推出一系列「帝王綠」翡翠珠寶，當中「翠玉福壽雙全珮」缅甸天然帝王綠色翡翠佛手掛墜，此件雙蝠佛手掛墜取材頂級珍罕翡翠，色澤濃綠，質地細緻盈潤，工藝舒雅流芳，被認為是形，色，質，種，藝皆備之收藏極品。

約瑟芬皇后舊藏珍珠鑽石項鍊將領銜蘇富比香港的10月12日「瑰麗珠寶」拍賣會。圖／蘇富比提供
約瑟芬皇后舊藏珍珠鑽石項鍊將領銜蘇富比香港的10月12日「瑰麗珠寶」拍賣會。圖／蘇富比提供
「翠玉福壽雙全珮」缅甸天然「帝王綠」色翡翠「佛手」掛墜，估價待詢。圖／蘇富比提供
「翠玉福壽雙全珮」缅甸天然「帝王綠」色翡翠「佛手」掛墜，估價待詢。圖／蘇富比提供
創作於19世紀的約瑟芬皇后的原作畫像將與項鍊一同上拍。圖／蘇富比提供
創作於19世紀的約瑟芬皇后的原作畫像將與項鍊一同上拍。圖／蘇富比提供
海瑞溫斯頓「獅子山之星」（Star of Sierra Leone）美鑽胸針，估價750萬港元起。圖／蘇富比提供
海瑞溫斯頓「獅子山之星」（Star of Sierra Leone）美鑽胸針，估價750萬港元起。圖／蘇富比提供
約瑟芬皇后舊藏珍珠鑽石項鍊，估價待詢。圖／蘇富比提供
約瑟芬皇后舊藏珍珠鑽石項鍊，估價待詢。圖／蘇富比提供

鑽石 珠寶 蘇富比

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