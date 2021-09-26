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「臉蛋天才」車銀優豪宅入手！喜秀珠寶收割粉絲祝福

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
車銀優配戴CHAUMET Bee My Love系列珠寶。圖／摘自IG @eunwo.o_c
車銀優配戴CHAUMET Bee My Love系列珠寶。圖／摘自IG @eunwo.o_c

近日帶著新曲「After Midnight」回歸歌壇的南韓超人氣男團ASTRO，其中團員車銀優，因為擁有毫無死角的精緻五官與高挑身材，被封為「臉蛋天才」，近日傳出購入首爾江南地區的台幣價值上億的高級豪宅，和女星朴敏英成為鄰居。而他也立刻在這天更新自己IG，分享配戴法國高級珠寶品牌CHAUMET的Bee My Love系列，留言大量收割粉絲的慶賀祝福。

由逆天女神宋慧喬代言的CHAUMET，旗下最受歡迎的Bee My Love系列珠寶，以法國皇室的象徵圖騰蜜蜂為主角，將蜂巢的六角形圖案化作各式各樣的珠寶，規律中性的幾何線條，成為最受新世代男女喜愛混搭的日常珠寶。車銀優配戴的珠寶以手環和戒指為主，搭配簡單的大地色系針織衫，彰顯這系列珠寶的極簡優雅的洗鍊風格。

車銀優配戴CHAUMET Bee My Love系列珠寶。圖／摘自IG @eunwo.o_c
車銀優配戴CHAUMET Bee My Love系列珠寶。圖／摘自IG @eunwo.o_c
Bee My Love 18K白金戒指，半鋪鑲明亮式切割鑽石。圖／CHUAMET提供
Bee My Love 18K白金戒指，半鋪鑲明亮式切割鑽石。圖／CHUAMET提供
車銀優配戴CHAUMET Bee My Love系列珠寶。圖／摘自IG @eunwo.o_c
車銀優配戴CHAUMET Bee My Love系列珠寶。圖／摘自IG @eunwo.o_c
Bee My Love 18K白金手鐲。圖／CHUAMET提供
Bee My Love 18K白金手鐲。圖／CHUAMET提供
Bee My Love 18K玫瑰金戒指，鋪鑲明亮式切割鑽石。圖／CHUAMET提供
Bee My Love 18K玫瑰金戒指，鋪鑲明亮式切割鑽石。圖／CHUAMET提供
Bee My Love 18K玫瑰金戒指，半鋪鑲明亮式切割鑽石。圖／CHUAMET提供
Bee My Love 18K玫瑰金戒指，半鋪鑲明亮式切割鑽石。圖／CHUAMET提供
Bee My Love 18K玫瑰金手鐲，半圈鋪鑲明亮式切割鑽石。圖／CHUAMET提供
Bee My Love 18K玫瑰金手鐲，半圈鋪鑲明亮式切割鑽石。圖／CHUAMET提供
Bee My Love 18K白金手鐲，半圈鋪鑲明亮式切割鑽石。圖／CHUAMET提供
Bee My Love 18K白金手鐲，半圈鋪鑲明亮式切割鑽石。圖／CHUAMET提供

珠寶 車銀優 法國

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