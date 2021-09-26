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「臉蛋天才」車銀優豪宅入手！喜秀珠寶收割粉絲祝福
近日帶著新曲「After Midnight」回歸歌壇的南韓超人氣男團ASTRO，其中團員車銀優，因為擁有毫無死角的精緻五官與高挑身材，被封為「臉蛋天才」，近日傳出購入首爾江南地區的台幣價值上億的高級豪宅，和女星朴敏英成為鄰居。而他也立刻在這天更新自己IG，分享配戴法國高級珠寶品牌CHAUMET的Bee My Love系列，留言大量收割粉絲的慶賀祝福。
由逆天女神宋慧喬代言的CHAUMET，旗下最受歡迎的Bee My Love系列珠寶，以法國皇室的象徵圖騰蜜蜂為主角，將蜂巢的六角形圖案化作各式各樣的珠寶，規律中性的幾何線條，成為最受新世代男女喜愛混搭的日常珠寶。車銀優配戴的珠寶以手環和戒指為主，搭配簡單的大地色系針織衫，彰顯這系列珠寶的極簡優雅的洗鍊風格。
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