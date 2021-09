「臉蛋天才」車銀優豪宅入手！喜秀珠寶收割粉絲祝福

近日帶著新曲「After Midnight」回歸歌壇的南韓超人氣男團ASTRO,其中團員車銀優,因為擁有毫無死角的精緻五官與高挑身材,被封為「臉蛋天才」,近日傳出購入首爾江南地區的台幣價值上億的高級豪宅,和女星朴敏英成為鄰居。而他也立刻在這天更新自己IG,分享配戴法國高級珠寶品牌CHAUMET的Bee My Love系列,留言大量收割粉絲的慶賀祝福。

由逆天女神宋慧喬代言的CHAUMET,旗下最受歡迎的Bee My Love系列珠寶,以法國皇室的象徵圖騰蜜蜂為主角,將蜂巢的六角形圖案化作各式各樣的珠寶,規律中性的幾何線條,成為最受新世代男女喜愛混搭的日常珠寶。車銀優配戴的珠寶以手環和戒指為主,搭配簡單的大地色系針織衫,彰顯這系列珠寶的極簡優雅的洗鍊風格。 車銀優配戴CHAUMET Bee My Love系列珠寶。圖/摘自IG @eunwo.o_c Bee My Love 18K白金戒指,半鋪鑲明亮式切割鑽石。圖/CHUAMET提供 車銀優配戴CHAUMET Bee My Love系列珠寶。圖/摘自IG @eunwo.o_c Bee My Love 18K白金手鐲。圖/CHUAMET提供 Bee My Love 18K玫瑰金戒指,鋪鑲明亮式切割鑽石。圖/CHUAMET提供 Bee My Love 18K玫瑰金戒指,半鋪鑲明亮式切割鑽石。圖/CHUAMET提供 Bee My Love 18K玫瑰金手鐲,半圈鋪鑲明亮式切割鑽石。圖/CHUAMET提供 Bee My Love 18K白金手鐲,半圈鋪鑲明亮式切割鑽石。圖/CHUAMET提供