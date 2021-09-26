米蘭春夏時裝周／最美星二代強勢基因雲集寶格麗

闖蕩江湖當然要靠實力，不過擁有知名的美貌基因無疑是進入時尚圈的重要入場券。義大利品牌寶格麗（BVLGARI）於2022春夏米蘭時裝周期間發表最新的時尚配件系列「AMOROMA 頌揚羅馬之愛」，並於當地時間9月24日於米蘭的寶格麗精品酒店舉辦晚會。出席名人多是時尚圈赫赫有名的星二代，包括品牌大使裘德洛之女Iris Law、美國70年代超模Pat Cleveland之女Anna Cleveland、法國時尚雜誌總監Carine Roitfeld的設計師女兒兼模特兒Julia Restoin Roitfeld、美國超模Christy Turlington的外甥男模James Turlington等，晚宴表演嘉賓則是藝名為Rainford的美國女歌手Rainey Qualley，她是女星安蒂麥道威爾的女兒、香奈兒品牌大使Margaret Qualley的姊姊。

以寶格麗典藏系列腕表為靈感RADIANCE主題，是2022春夏的第一個設計主軸，全新的 Serpenti Hobo新月包與 Serpenti珠寶盒晚宴包，傳達Serpenti出乎預期的蛻變；同時，Serpenti Laser-Cut雷射切割包款和以珠寶為靈感的Serpenti Heritage Mesh與Serpenti Full Metal Mesh包款，則展現前所未有的金屬工藝。經典的Serpenti Diamond Blast Sunshine絎縫包則以充滿力量的放射狀圖騰詮釋本系列的第二個設計主軸SUNSHINE。Serpenti Maxi Cabochon與Serpenti Maxi Chain則以寶石色彩揮灑第三個設計主軸：BLOOMING ROME的羅馬城市色調。