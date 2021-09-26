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米蘭春夏時裝周／最美星二代強勢基因雲集寶格麗

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
BVLGARI Serpenti Full Metal Mesh鍍金小羊皮水桶包，約15萬7,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Full Metal Mesh鍍金小羊皮水桶包，約15萬7,000元。圖／寶格麗提供

闖蕩江湖當然要靠實力，不過擁有知名的美貌基因無疑是進入時尚圈的重要入場券。義大利品牌寶格麗（BVLGARI）於2022春夏米蘭時裝周期間發表最新的時尚配件系列「AMOROMA 頌揚羅馬之愛」，並於當地時間9月24日於米蘭的寶格麗精品酒店舉辦晚會。出席名人多是時尚圈赫赫有名的星二代，包括品牌大使裘德洛之女Iris Law、美國70年代超模Pat Cleveland之女Anna Cleveland、法國時尚雜誌總監Carine Roitfeld的設計師女兒兼模特兒Julia Restoin Roitfeld、美國超模Christy Turlington的外甥男模James Turlington等，晚宴表演嘉賓則是藝名為Rainford的美國女歌手Rainey Qualley，她是女星安蒂麥道威爾的女兒、香奈兒品牌大使Margaret Qualley的姊姊。

以寶格麗典藏系列腕表為靈感RADIANCE主題，是2022春夏的第一個設計主軸，全新的 Serpenti Hobo新月包與 Serpenti珠寶盒晚宴包，傳達Serpenti出乎預期的蛻變；同時，Serpenti Laser-Cut雷射切割包款和以珠寶為靈感的Serpenti Heritage Mesh與Serpenti Full Metal Mesh包款，則展現前所未有的金屬工藝。經典的Serpenti Diamond Blast Sunshine絎縫包則以充滿力量的放射狀圖騰詮釋本系列的第二個設計主軸SUNSHINE。Serpenti Maxi Cabochon與Serpenti Maxi Chain則以寶石色彩揮灑第三個設計主軸：BLOOMING ROME的羅馬城市色調。

除了包款，絲巾系列則以繽紛色彩與品牌logo點出本季主題，眼鏡系列新的Serpenti 款式呼應包款的蛻變魅力，經典的BVLGARI BVLGARI 系列則為男士打造全新的永恆經典。

義大利超模Vittoria Ceretti出席寶格麗2022春夏配件系列發表晚宴。圖／寶格麗提供
義大利超模Vittoria Ceretti出席寶格麗2022春夏配件系列發表晚宴。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Heritage Mesh淡金色金屬網格晚宴包，約13萬6,200元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Heritage Mesh淡金色金屬網格晚宴包，約13萬6,200元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever尼加拉藍寶石色小牛皮新月包，約61,700元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever尼加拉藍寶石色小牛皮新月包，約61,700元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Laser-Cut象牙蛋白石色小牛皮手提肩背包，約99,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Laser-Cut象牙蛋白石色小牛皮手提肩背包，約99,000元。圖／寶格麗提供
品牌大使裘德洛之女Iris Law出席寶格麗2022春夏配件系列發表晚宴。圖／寶格麗提供
品牌大使裘德洛之女Iris Law出席寶格麗2022春夏配件系列發表晚宴。圖／寶格麗提供
美國歌手Rainey Qualley（Rainsford）於晚宴上帶來精彩的音樂表演。圖／寶格麗提供
美國歌手Rainey Qualley（Rainsford）於晚宴上帶來精彩的音樂表演。圖／寶格麗提供
寶格麗於米蘭時裝週發表2022春夏全新配件。圖／寶格麗提供
寶格麗於米蘭時裝週發表2022春夏全新配件。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Laser-Cut焦糖托帕石色小牛皮肩背包，約11萬7,700元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Laser-Cut焦糖托帕石色小牛皮肩背包，約11萬7,700元。圖／寶格麗提供
Julia Restoin Roitfeld出席寶格麗2022春夏配件系列發表晚宴。圖／寶格麗提供
Julia Restoin Roitfeld出席寶格麗2022春夏配件系列發表晚宴。圖／寶格麗提供
美國男模James Turlington出席寶格麗2022春夏配件系列發表晚宴。圖／寶格麗提供
美國男模James Turlington出席寶格麗2022春夏配件系列發表晚宴。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever黑色小牛皮珠寶盒晚宴包，約78,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever黑色小牛皮珠寶盒晚宴包，約78,500元。圖／寶格麗提供

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