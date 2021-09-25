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陳昊森巧戴PIAGET玫瑰金鏤空腕表 預演早秋熟男紳士風
有「小金城武」之稱的陳昊森近日動態頻頻，除了日前盛裝出席金曲頒獎典禮擔任頒獎人、為第43屆金穗獎頒獎，今年四月時成為伯爵（PIAGET）台灣、港澳、新加坡與馬來西亞地區形象大使的他，近日更為品牌拍攝全新形象視覺，以新款PIAGET Polo腕表與Possesssion珠寶進行穿搭造型，一展率性帥氣風格。
在三套不同造型中，陳昊森先後戴上了三款PIAGET Polo系列腕表，一款為精鋼計時碼表、一款具備鏤空機芯，一款則為18K白金面盤鑲鑽的計時碼表，風格各異。其中精鋼與白金款計時碼表皆具備藍色積分盤的雙色（two-tone）設計，白金款更在面盤鑲嵌鑽石，展現閃耀貴氣。18K玫瑰金的鏤空機芯讓人正反盡情欣賞機芯的打磨修飾，加上伯爵以PVD手法賦予機芯蔚藍的金屬光澤，當陳昊森搭配上酒紅色成套西裝，更散發出早秋時分的紳士大人味。
而Possession系列的戒指與手環則是三套造型的風格隱藏亮點：Possession系列新品除維持轉動式設計特色，再將陶瓷結合白金或玫瑰金，透過黑陶瓷或白陶瓷的光潔對比上鑽石的閃耀，讓人發現：原來男性也可以輕鬆駕馭輕珠寶，跨越風格的制式想像。
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