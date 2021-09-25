快訊

重演吳洪交接爭議？ 朱立倫以制度婉拒9月底接手黨務

高捷遭恐嚇放炸彈 警方撈尋留言來源追人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳昊森巧戴PIAGET玫瑰金鏤空腕表 預演早秋熟男紳士風

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
PIAGET Possession系列18K玫瑰金鑽石墜鍊，20萬1,000元。圖 / PIAGET提供
PIAGET Possession系列18K玫瑰金鑽石墜鍊，20萬1,000元。圖 / PIAGET提供

有「小金城武」之稱的陳昊森近日動態頻頻，除了日前盛裝出席金曲頒獎典禮擔任頒獎人、為第43屆金穗獎頒獎，今年四月時成為伯爵（PIAGET）台灣、港澳、新加坡與馬來西亞地區形象大使的他，近日更為品牌拍攝全新形象視覺，以新款PIAGET Polo腕表與Possesssion珠寶進行穿搭造型，一展率性帥氣風格。

在三套不同造型中，陳昊森先後戴上了三款PIAGET Polo系列腕表，一款為精鋼計時碼表、一款具備鏤空機芯，一款則為18K白金面盤鑲鑽的計時碼表，風格各異。其中精鋼與白金款計時碼表皆具備藍色積分盤的雙色（two-tone）設計，白金款更在面盤鑲嵌鑽石，展現閃耀貴氣。18K玫瑰金的鏤空機芯讓人正反盡情欣賞機芯的打磨修飾，加上伯爵以PVD手法賦予機芯蔚藍的金屬光澤，當陳昊森搭配上酒紅色成套西裝，更散發出早秋時分的紳士大人味。

而Possession系列的戒指與手環則是三套造型的風格隱藏亮點：Possession系列新品除維持轉動式設計特色，再將陶瓷結合白金或玫瑰金，透過黑陶瓷或白陶瓷的光潔對比上鑽石的閃耀，讓人發現：原來男性也可以輕鬆駕馭輕珠寶，跨越風格的制式想像。

PIAGET Possession系列18K玫瑰金白陶瓷鑽石戒指，33萬6,000元。圖 / PIAGET提供
PIAGET Possession系列18K玫瑰金白陶瓷鑽石戒指，33萬6,000元。圖 / PIAGET提供
PIAGET Polo系列精鋼自動上鍊計時碼表，47萬9,000元。圖 / PIAGET提供
PIAGET Polo系列精鋼自動上鍊計時碼表，47萬9,000元。圖 / PIAGET提供
Polo系列混合正圓與枕形的「形中形（shape in shape）」設計手法，傳遞了和諧的高級感。圖中則為Possession系列白金鑲鑽計時碼表，訂價約296萬元。圖 / PIAGET提供
Polo系列混合正圓與枕形的「形中形（shape in shape）」設計手法，傳遞了和諧的高級感。圖中則為Possession系列白金鑲鑽計時碼表，訂價約296萬元。圖 / PIAGET提供
陳昊森近日為PIAGET拍攝全新形象視覺，以新款PIAGET Polo腕表與Possesssion珠寶進行穿搭造型，一展率性風格。圖 / PIAGET提供
陳昊森近日為PIAGET拍攝全新形象視覺，以新款PIAGET Polo腕表與Possesssion珠寶進行穿搭造型，一展率性風格。圖 / PIAGET提供

鑽石 珠寶

延伸閱讀

想出門野餐、露營 先來台北101逛PRADA戶外風格快閃店吧！

《刻在》CP陳昊森、曾敬驊默契驚人！金曲話題一起「封口」 暢聊露營最怕遇到的三大狀況竟然講到同一事

魏嘉瑩問「你好嗎」 陳昊森哭揪心直喊：眼睛很痠

金曲32紅毯／「個人意見」評價一針見血，瘦子、孫盛希零負評奪全場最帥、最辣

相關新聞

陳昊森巧戴PIAGET玫瑰金鏤空腕表 預演早秋熟男紳士風

有「小金城武」之稱的陳昊森近日動態頻頻，除了日前盛裝出席金曲頒獎典禮擔任頒獎人、為第43屆金穗獎頒獎，今年四月時成為伯爵...

米蘭、上海雙城共演PRADA 2022春夏大秀 探索性感真義

米蘭時裝周刻正展開2022春夏季度發表，聯合創意總監Miuccia Prada與Raf Simons一同打造了PRADA...

買御飯糰中千萬！7~8月統一發票7-11開出3名千萬特別獎

財政部今天（9月25日）公布最新一期2021年7～8月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN開出3位消費者獲得千萬特別獎、1...

500案內所／『美威鮭魚X好丘』極上料理　用兩首歌的時間就輕鬆完成！

由質感刊物《500輯》所打造的實體概念店「500案內所」，安排多場超人氣餐飲品牌進駐快閃，規劃藝文講座、體驗工作坊等，其...

繽紛印花也能有氣質！IKEA與英國龐克公主聯名超有風格

一提到繽紛的印花，總讓人感覺不是過於俗豔，不然就是難搭配，但繽紛印花可以有氣質，更有風格。IKE與英國龐克公主Zandr...

紙本五倍券登記首日 超商店員當客服教長者預約

「振興五倍券」紙本超商預約今天9時開始登記，不少民眾攜帶健保卡到超商事務機前登記，不過未見大排長龍景象，還有長者不清楚如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。