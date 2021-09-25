米蘭、上海雙城共演PRADA 2022春夏大秀 探索性感真義

米蘭時裝周刻正展開2022春夏季度發表，聯合創意總監Miuccia Prada與Raf Simons一同打造了PRADA 2022春夏女裝系列，並探索誘惑的形式，以服裝來演繹、傳達性感的真義。

束綁的緊身馬甲與鋼圈形成全新單品，它們並未將形體緊握、反而將身體抽離，大方展現衣物下的皮膚與實相。從高級訂製絲綢面料得到靈感的自然垂墜，轉化為拖尾的裙襬，自由而流動。每件服裝皆大膽駁回傳統價值的定義，並將之重新省思、揭示，進而讓身體獲得解放。優雅的晚宴服飾元素並在本季貫串全系列女裝，諸如雙層緞面、鮮紅色蕾絲等元素被以意想不到的方式詮釋，再透過觀點的轉換，讓記號與符號的意涵受到轉化，將晚禮服所賦予的固有幻想，和真實生活的當下兩相平衡。

回顧全系列39套全新發表，深黑大量充斥在伸展台上，但不時為神來一筆的大紅、螢光黃、橘色，點燃驚奇。拼接式的短裙帶來宛如腰封的效果，也創造結構上的變異層次，PRADA的三角Logo被以簡化過的幾何形狀藏身在領口、胸前，巧妙植入印象；寬版的西裝外套、皮革外套、長版海軍外套原本帶有強烈的男性意識，但遇上大方呈現的皮膚、螢光撞色、短裙後，則在性感與陽剛間，神奇調和。

有趣的是：本季PRADA再透過平行空間以影射當下現世：走秀罕見地在米蘭PRADA基金Deposito倉庫和上海外灘1號，雙城同步上演。其中英國女星梅西威廉斯（Maisie Williams）、英國田徑運動員Dina Asher Smith、加拿大女星莎拉蓋登（Sarah Gadon）、時尚名人Chiara Ferragni出席了女裝秀的米蘭場，而上海場則有中國男星李易峰、蔡徐坤、中國女星春夏，以及超模劉雯與杜鵑出席。兩場時裝秀以螢幕開啟對話，雙城彼此成為彼此的現實與鏡相，更將地球兩端的人群匯聚，聚焦於同一社群當下。