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買御飯糰中千萬！7~8月統一發票7-11開出3名千萬特別獎

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN整合超過6,200家門市與OPEN POINT App發票日誌，打造在地最大的O2O發票服務平台。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN整合超過6,200家門市與OPEN POINT App發票日誌，打造在地最大的O2O發票服務平台。圖／7-ELEVEN提供

財政部今天（9月25日）公布最新一期2021年7～8月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN開出3位消費者獲得千萬特別獎、1位獲得2百萬特獎；另外，雲端發票專屬獎則有3位百萬得主。

7-ELEVEN統計有3位消費者獲得千萬大獎，一人在台中市大雅區興府門市購買160元的民生用品；一人在台南市安南區安同門市購買共250元的民生用品；一人在台中市南屯區鑫大立門市購買28元的御飯糰。還有1位獲得2百萬特獎的消費者，在基隆市安樂區安一門市購買共236元的飲料、零食、民生用品、CITY CAFE。

另外，3位雲端發票專屬獎百萬得主之中，一人在台南市善化區新六廠門市購買共278元的御飯糰、民生用品；一人在台中市霧峰區康勢門市購買共444元的飲料；另外一位得主則於台北市中正區羅亭門市購買共404元的零食、數位商品。

響應財政部鼓勵民眾多加使用雲端發票政策、朝無紙化綠色生活邁進，7-ELEVEN再次整合超過6,200家門市與OPEN POINT App發票日誌，打造在地最大的O2O發票服務平台，自10月6日起到7-ELEVEN門市兌換中獎發票新增800元雲端發票專屬獎最高回饋10%活動。

此外，OPEN POINT App會員載具可與4大支付工具（OPEN錢包、icash Pay、街口、LINE PAY）綁定，方便消費者到7-ELEVEN購物結帳時一次完成支付、累點、存發票3大購物流程，也能跨通路到康是美、統一精工、統一時代百貨、高雄夢時代百貨持會員條碼將消費發票存入發票日誌，並享有貼心的自動對獎、中獎推播服務。

最新一期2021年7～8月期中獎發票OPEN POINT App發票日誌預計於10月1日推播給當期中獎的幸運會員們；同時提醒2021年5～6月期尚有超過10萬張、總計超過4,100萬元OPEN POINT會員載具的中獎發票尚未到ibon列印，其中更包含有100萬元獎金1張，11月6日前持OPEN POINT App到6,200家7-ELEVEN即可輕鬆列印，千元以下中獎發票現場兌換最高可享10%回饋。

OPEN POINT App發票日誌存取發票最方便，持中獎發票到7-ELEVEN兌獎還有加碼活動（圖為示意圖）。圖／7-ELEVEN提供
OPEN POINT App發票日誌存取發票最方便，持中獎發票到7-ELEVEN兌獎還有加碼活動（圖為示意圖）。圖／7-ELEVEN提供

統一發票 台中市 統一時代百貨

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