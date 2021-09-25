500案內所／『美威鮭魚X好丘』極上料理　用兩首歌的時間就輕鬆完成！

由質感刊物《500輯》所打造的實體概念店「500案內所」，安排多場超人氣餐飲品牌進駐快閃，規劃藝文講座、體驗工作坊等，其中的「500fu職人體驗坊」在9月25日舉辦「『美威鮭魚X好丘』：懶人料理廚藝教室」，由美威鮭魚（Supreme Salmon）研發主廚曾柏山帶領當日學員，運用好丘（Good Cho's）的特製貝果，輕鬆製作「極盛鮭魚三重奏」、「梅香烤鮭魚沙拉黑貝果」兩道營養、美味又上相的料理，體驗健康生活，還可打卡拍照分享自己的手做網美菜餚，曾柏山說：「用兩首歌的時間就可以輕鬆完成！」

★梅香烤鮭魚沙拉黑貝果★

1.將黑皮貝果橫切放入電鍋蒸6至8分鐘，喜愛鬆軟口感，外鍋可加少許水；喜歡有嚼勁者，外鍋可不放水。

2.醬汁：牛番茄、洋蔥、龍眼乾切細丁加百香果汁、少許鹽拌勻靜置。

3.黑皮貝果抹上酸奶，放上生菜、牛蕃茄片、紫洋蔥適量、香烤鮭魚排，再淋上2.的醬汁即可。

主廚曾柏山表示，「美威香烤鮭魚排」已在全台7-11銷售，便利攝取蛋白質，料理時可以直接食用，但他建議烤箱預熱、大約200度烤5分鐘，讓鮭魚的香氣釋放、更加美味。

這道料理採用的好丘黑皮貝果添加了竹炭、3%初榨橄欖油，是健康的黑色食物，也是好丘的隱藏版貝果。生菜的建議是廣東A菜、美生菜，或是蘿蔓皆可；洋蔥則可以挑選台灣本產，相較進口洋蔥含水量高、吃起來較軟。

來參加活動的現場民眾表示，平日為了攝取蛋白質，多半選擇雞胸肉料理，但已經有點吃膩了，很高興發現可以運用「美威香烤鮭魚排」做口味上的變化。

█主廚tips：

這道料理的醬汁靈感，源於國人在番茄中加蜜餞的鹹酸甜豐富滋味，因此運用百香果、龍眼來調製，洋蔥、番茄都是切得越細越好，加一點點鹽是為了讓洋蔥釋放水分，醬汁調好後可以冷藏靜置30分鐘更加入味，在這道料理中起了解膩的畫龍點睛之效。

如果要依照個人喜好，還可以加起司，曾柏山建議選擇起司要看看商品背後的成分，越簡單越好，也呼應這道料理的健康概念。

★極盛鮭魚三重奏★

1.醋飯與香鬆攪拌後分一半鋪底，放上魚卵鋪平。

2.再將另一半香鬆醋飯放在上層，鋪上炙燒鮭魚丁。

3.將鮭魚片捲成玫瑰花形，作為裝飾，撒上鮭魚卵、蔥花即可。

這道料理運用到美威可生食的鮭魚，解凍後取出，無須洗淨或沖水，直接用餐巾紙輕輕按壓、擦拭，去除多餘水分和油脂，再用消毒過的、乾的刀具來切。

極盛鮭魚三重奏因可品嘗到鮭魚各部位的三種口感，因此稱之為三重奏，包括捲為花形的生鮭魚、炙燒鮭魚以及鮭魚卵，其中炙燒的部分也可以用煎法取代，在鍋中倒少許的油，將鮭魚兩面翻煎至3分熟即可，曾柏山表示，「餘溫會讓鮭魚肉進入『後熟』的狀態，所以不要煎過久，讓它在後熟中保留豐腴多汁的口感；而鍋中放少許油是為了以油帶油，讓鮭魚本身的油脂更快釋放。」如果使用烤箱，則是預熱、用250度烤3到4分鐘即可。

曾柏山也建議可以在家中準備模具，「當然料理本身就很美味，但我們可以用儀式感來點綴生活，這種偶一為之的美形料理，也會透過視覺讓人擁有好心情。」

█主廚tips：

料理後剩下的碎魚肉、魚皮怎麼辦？魚皮可以放冰箱，變成一夜乾魚皮後，烤、炸都很美味：或是和其他的碎肉一起烤過或煎過，做成玄米茶泡飯；也有人拿來煮味噌魚湯。