快訊

提前宣布敗選？卓伯源現身黨部：會支持江啟臣的決定

國民黨主席選舉 朱立倫4萬3797票、六都贏五都暫居領先

500案內所／『美威鮭魚X好丘』極上料理　用兩首歌的時間就輕鬆完成！

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
500案內所的「『美威鮭魚X好丘』：懶人料理廚藝教室」，由美威鮭魚研發主廚曾柏山帶領當日學員做懶人料理。記者王聰賢／攝影
500案內所的「『美威鮭魚X好丘』：懶人料理廚藝教室」，由美威鮭魚研發主廚曾柏山帶領當日學員做懶人料理。記者王聰賢／攝影

由質感刊物《500輯》所打造的實體概念店「500案內所」，安排多場超人氣餐飲品牌進駐快閃，規劃藝文講座、體驗工作坊等，其中的「500fu職人體驗坊」在9月25日舉辦「『美威鮭魚X好丘』：懶人料理廚藝教室」，由美威鮭魚（Supreme Salmon）研發主廚曾柏山帶領當日學員，運用好丘（Good Cho's）的特製貝果，輕鬆製作「極盛鮭魚三重奏」、「梅香烤鮭魚沙拉黑貝果」兩道營養、美味又上相的料理，體驗健康生活，還可打卡拍照分享自己的手做網美菜餚，曾柏山說：「用兩首歌的時間就可以輕鬆完成！」

★梅香烤鮭魚沙拉黑貝果★

1.將黑皮貝果橫切放入電鍋蒸6至8分鐘，喜愛鬆軟口感，外鍋可加少許水；喜歡有嚼勁者，外鍋可不放水。

2.醬汁：牛番茄、洋蔥、龍眼乾切細丁加百香果汁、少許鹽拌勻靜置。

3.黑皮貝果抹上酸奶，放上生菜、牛蕃茄片、紫洋蔥適量、香烤鮭魚排，再淋上2.的醬汁即可。

主廚曾柏山表示，「美威香烤鮭魚排」已在全台7-11銷售，便利攝取蛋白質，料理時可以直接食用，但他建議烤箱預熱、大約200度烤5分鐘，讓鮭魚的香氣釋放、更加美味。

這道料理採用的好丘黑皮貝果添加了竹炭、3%初榨橄欖油，是健康的黑色食物，也是好丘的隱藏版貝果。生菜的建議是廣東A菜、美生菜，或是蘿蔓皆可；洋蔥則可以挑選台灣本產，相較進口洋蔥含水量高、吃起來較軟。

來參加活動的現場民眾表示，平日為了攝取蛋白質，多半選擇雞胸肉料理，但已經有點吃膩了，很高興發現可以運用「美威香烤鮭魚排」做口味上的變化。

█主廚tips：

這道料理的醬汁靈感，源於國人在番茄中加蜜餞的鹹酸甜豐富滋味，因此運用百香果、龍眼來調製，洋蔥、番茄都是切得越細越好，加一點點鹽是為了讓洋蔥釋放水分，醬汁調好後可以冷藏靜置30分鐘更加入味，在這道料理中起了解膩的畫龍點睛之效。

如果要依照個人喜好，還可以加起司，曾柏山建議選擇起司要看看商品背後的成分，越簡單越好，也呼應這道料理的健康概念。

★極盛鮭魚三重奏★

1.醋飯與香鬆攪拌後分一半鋪底，放上魚卵鋪平。

2.再將另一半香鬆醋飯放在上層，鋪上炙燒鮭魚丁。

3.將鮭魚片捲成玫瑰花形，作為裝飾，撒上鮭魚卵、蔥花即可。

這道料理運用到美威可生食的鮭魚，解凍後取出，無須洗淨或沖水，直接用餐巾紙輕輕按壓、擦拭，去除多餘水分和油脂，再用消毒過的、乾的刀具來切。

極盛鮭魚三重奏因可品嘗到鮭魚各部位的三種口感，因此稱之為三重奏，包括捲為花形的生鮭魚、炙燒鮭魚以及鮭魚卵，其中炙燒的部分也可以用煎法取代，在鍋中倒少許的油，將鮭魚兩面翻煎至3分熟即可，曾柏山表示，「餘溫會讓鮭魚肉進入『後熟』的狀態，所以不要煎過久，讓它在後熟中保留豐腴多汁的口感；而鍋中放少許油是為了以油帶油，讓鮭魚本身的油脂更快釋放。」如果使用烤箱，則是預熱、用250度烤3到4分鐘即可。

曾柏山也建議可以在家中準備模具，「當然料理本身就很美味，但我們可以用儀式感來點綴生活，這種偶一為之的美形料理，也會透過視覺讓人擁有好心情。」

█主廚tips：

料理後剩下的碎魚肉、魚皮怎麼辦？魚皮可以放冰箱，變成一夜乾魚皮後，烤、炸都很美味：或是和其他的碎肉一起烤過或煎過，做成玄米茶泡飯；也有人拿來煮味噌魚湯。

另外，曾柏山提到由於挪威鮭魚的特質就是油脂含量高，和麵包不是好朋友，最適合搭襯的是醋飯，醋飯作法是大約一公斤的熟飯，搭配靜置1到2天的醋汁（100克壽司醋、糖、鹽、昆布，可依個人喜好加入話梅），如果不喜歡醋飯口感，直接選用白飯也可以。

美威鮭魚研發主廚曾柏山手上的香烤鮭魚排在7-11有銷售，是蛋白質攝取的便利選項之一。記者王聰賢／攝影
美威鮭魚研發主廚曾柏山手上的香烤鮭魚排在7-11有銷售，是蛋白質攝取的便利選項之一。記者王聰賢／攝影
美威鮭魚研發主廚手中拿著生食等級的鮭魚。記者王聰賢／攝影
美威鮭魚研發主廚手中拿著生食等級的鮭魚。記者王聰賢／攝影
500案內所的「『美威鮭魚X好丘』：懶人料理廚藝教室」。記者王聰賢／攝影
500案內所的「『美威鮭魚X好丘』：懶人料理廚藝教室」。記者王聰賢／攝影
參加的民眾可以獲得「梅香烤鮭魚沙拉黑貝果」。記者王聰賢／攝影
參加的民眾可以獲得「梅香烤鮭魚沙拉黑貝果」。記者王聰賢／攝影
引用台灣食材發揮創意醬汁的「梅香烤鮭魚沙拉黑貝果」。記者王聰賢／攝影
引用台灣食材發揮創意醬汁的「梅香烤鮭魚沙拉黑貝果」。記者王聰賢／攝影
美威鮭魚研發主廚曾柏山表示善用料理模具，可以為生活帶來美好的儀式感。記者王聰賢／攝影
美威鮭魚研發主廚曾柏山表示善用料理模具，可以為生活帶來美好的儀式感。記者王聰賢／攝影
「極盛鮭魚三重奏」可以吃到鮭魚的炙燒、生魚片風味。記者王聰賢／攝影
「極盛鮭魚三重奏」可以吃到鮭魚的炙燒、生魚片風味。記者王聰賢／攝影
口感層次豐富的「極盛鮭魚三重奏」。記者王聰賢／攝影
口感層次豐富的「極盛鮭魚三重奏」。記者王聰賢／攝影
500案內所的「『美威鮭魚X好丘』：懶人料理廚藝教室」。記者王聰賢／攝影
500案內所的「『美威鮭魚X好丘』：懶人料理廚藝教室」。記者王聰賢／攝影

鮭魚 挪威 食譜 快閃

延伸閱讀

台裔青年船長 創新直售阿拉斯加鮭魚

言承旭哭了！「手寫12個字」藏洋蔥　網友秒想到林志玲

「蔬菜皇后」洋蔥可防骨鬆？ 科學證實：想延緩或抑制骨質做好8件事！

超海派「生魚散壽司」一碗才120元！采田壽司免排隊，預約取餐回家爽嗑

相關新聞

500案內所／『美威鮭魚X好丘』用兩首歌時間輕鬆完成！

由質感刊物《500輯》所打造的實體概念店「500案內所」，安排多場超人氣餐飲品牌進駐快閃，規劃藝文講座、體驗工作坊等，其...

繽紛印花也能有氣質！IKEA與英國龐克公主聯名超有風格

一提到繽紛的印花，總讓人感覺不是過於俗豔，不然就是難搭配，但繽紛印花可以有氣質，更有風格。IKE與英國龐克公主Zandr...

紙本五倍券登記首日 超商店員當客服教長者預約

「振興五倍券」紙本超商預約今天9時開始登記，不少民眾攜帶健保卡到超商事務機前登記，不過未見大排長龍景象，還有長者不清楚如...

米蘭時裝周 / TOD'S 甜美而自由「豆豆」風潮再蔓延

TOD’S延續新一季和藝術家、女性攝影師Carlota Guerrero合作，在《Rosalia NANA - Ch.9...

持五倍券「0元入住」台南飯店 更有買1送1

搶攻五倍券商機，台南各大飯店推出振興優惠方案，不僅持五倍券可「0元入住」，也有買1晚送1晚活動，希望憑年底這波消費潮衝刺...

500案內所 好丘「美味好夾組」期間限定 美威鮭魚吸主婦掃貨

由青年媒體「500輯」開設的期間限定店「500案內所」，被各界KOL們稱為目前台北最有質感的快閃店，9月25日當天由美威鮭魚、好丘快閃出攤，早上11點合作推出「懶人廚藝教室」、更是一開門就吸引大批人潮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。