台灣的2瓶山崎55年認購權誰抽到？ 12月22日揭曉

山崎55年單一麥芽日本威士忌2020年首度在日本國內發售，限量100瓶；2021年陸續於海外全球指定市場發行，同樣限量100瓶。與美國、英國、中國大陸同列首發指標市場的台灣，取得配額2瓶，建議售價新台幣176萬元；台灣的威士忌愛好者將可透過「Beam Suntory 威士忌愛好會」LINE@官方帳號，參加「山崎55年單一麥芽日本威士忌認購權抽獎活動」，預定今年12月22日公開抽獎。

山崎55年單一麥芽日本威士忌於2020年6月首度針對日本國內市場釋出100瓶後，同年8月即於邦瀚斯（Bonham’s）在香港舉辦的拍賣會上，以港幣620萬元（約合台幣2,200萬元）成交。以這個價值來推估，台灣的威士忌愛好者，若抽到在台售價176萬元的山崎55年再轉手賣出，幾乎等同至少現賺2000萬元。

在台灣的「山崎55年單一麥芽日本威士忌認購權抽獎活動」，限綁定「Beam Suntory 威士忌愛好會」LINE@官方帳號會員參加，每個身分證字號僅有乙次抽獎額度。

想參加抽獎的民眾，需至指定合作通路購買貼有「Beam Suntory威士忌愛好會」集點封籤之指定酒款系列商品，掃描封籤內QRcode、加入Beam Suntory威士忌愛好會官方LINE好友並完成會員綁定，即可登錄序號開始集點；「山崎55年單一麥芽日本威士忌認購權抽獎活動」需使用15點會員點數，兌換乙次抽獎額度。

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