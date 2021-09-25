繽紛印花也能有氣質！IKEA與英國龐克公主聯名超有風格

一提到繽紛的印花，總讓人感覺不是過於俗豔，不然就是難搭配，但繽紛印花可以有氣質，更有風格。IKE與英國龐克公主Zandra Rhodes共同合作，打造「KARISMATISK」限量系列，即日起在IKEA內湖店限量販售。全系列商品結合Zandra Rhodes指標的大膽印花、繽紛色彩，給人獨特的風格與印象，兼具實用與個性，預料又會掀起一波搶購潮。

Zandra Rhodes是英國織品設計師，從70年代起就紅遍時尚圈，被稱為龐克公主，包括黛安娜王妃、名媛Paris Hilton，都曾穿過她設計的作品，她的風格明確，總能展現出讓人一眼難忘的特點。

KARISMATISK限量系列中，涵蓋靠枕、萬用毯、花瓶、燈串、收納盒與購物袋等家飾品約11件，在不同作品中，加入繁複印花與明亮色彩，並搭配層次、褶襇、抓皺的元素，營造出滿滿視覺感，放在家中都能成為布置亮點。

最值得入手的包括花朵圖形的萬用毯，採用經典設計算花朵、波紋和星星，雙面皆可使用；若想要上街成為焦點，環保購物袋一定要入手，採用IKEA經典購物袋材質，改造為粉紅色與增加荷葉邊，充滿個性。