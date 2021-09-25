快訊

提前宣布敗選？卓伯源現身黨部：會支持江啟臣的決定

國民黨主席選舉 朱立倫4萬3797票、六都贏五都暫居領先

聽新聞
test
0:00 / 0:00

繽紛印花也能有氣質！IKEA與英國龐克公主聯名超有風格

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
IKEA KARISMATISK系列收納盒／249元。圖／IKEA提供
IKEA KARISMATISK系列收納盒／249元。圖／IKEA提供

一提到繽紛的印花，總讓人感覺不是過於俗豔，不然就是難搭配，但繽紛印花可以有氣質，更有風格。IKE與英國龐克公主Zandra Rhodes共同合作，打造「KARISMATISK」限量系列，即日起在IKEA內湖店限量販售。全系列商品結合Zandra Rhodes指標的大膽印花、繽紛色彩，給人獨特的風格與印象，兼具實用與個性，預料又會掀起一波搶購潮。

Zandra Rhodes是英國織品設計師，從70年代起就紅遍時尚圈，被稱為龐克公主，包括黛安娜王妃、名媛Paris Hilton，都曾穿過她設計的作品，她的風格明確，總能展現出讓人一眼難忘的特點。

KARISMATISK限量系列中，涵蓋靠枕、萬用毯、花瓶、燈串、收納盒與購物袋等家飾品約11件，在不同作品中，加入繁複印花與明亮色彩，並搭配層次、褶襇、抓皺的元素，營造出滿滿視覺感，放在家中都能成為布置亮點。

最值得入手的包括花朵圖形的萬用毯，採用經典設計算花朵、波紋和星星，雙面皆可使用；若想要上街成為焦點，環保購物袋一定要入手，採用IKEA經典購物袋材質，改造為粉紅色與增加荷葉邊，充滿個性。

擺設則是可買粉紅色花瓶2件組，有著透明粉紅色，2件合在一起出現「Z」，呼應設計師Zandra Rhodes的名字；居家收納要有新焦點，就可購入收納盒，有著皺褶裝飾，創造出如同禮物盒般的外型。

英國設計師Zandra Rhodes被稱為龐克公主。圖／IKEA提供
英國設計師Zandra Rhodes被稱為龐克公主。圖／IKEA提供
IKEA KARISMATISK系列萬用毯／1,690元。圖／IKEA提供
IKEA KARISMATISK系列萬用毯／1,690元。圖／IKEA提供
IKEA KARISMATISK系列環保購物袋 25 公升／99元。圖／IKEA提供
IKEA KARISMATISK系列環保購物袋 25 公升／99元。圖／IKEA提供
IKEA與英國設計師Zandra Rhodes合作，推出KARISMATISK限量系列。圖／IKEA提供
IKEA與英國設計師Zandra Rhodes合作，推出KARISMATISK限量系列。圖／IKEA提供
IKEA KARISMATISK系列花瓶2件組／799元。圖／IKEA提供
IKEA KARISMATISK系列花瓶2件組／799元。圖／IKEA提供

英國

延伸閱讀

英國銀行遭控助北京壓迫香港民主派 國會啟動調查

華碩攜IKEA 推聯名家具

黃敏惠購超萌鯊魚玩偶 「IKEA Hej」行動店嘉義今開幕

IKEA全球首座行動商店嘉義開幕 機動貼近消費者

相關新聞

買御飯糰中千萬！7~8月統一發票7-11開出3名千萬特別獎

財政部今天（9月25日）公布最新一期2021年7～8月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN開出3位消費者獲得千萬特別獎、1...

500案內所／『美威鮭魚X好丘』極上料理　用兩首歌的時間就輕鬆完成！

由質感刊物《500輯》所打造的實體概念店「500案內所」，安排多場超人氣餐飲品牌進駐快閃，規劃藝文講座、體驗工作坊等，其...

繽紛印花也能有氣質！IKEA與英國龐克公主聯名超有風格

一提到繽紛的印花，總讓人感覺不是過於俗豔，不然就是難搭配，但繽紛印花可以有氣質，更有風格。IKE與英國龐克公主Zandr...

紙本五倍券登記首日 超商店員當客服教長者預約

「振興五倍券」紙本超商預約今天9時開始登記，不少民眾攜帶健保卡到超商事務機前登記，不過未見大排長龍景象，還有長者不清楚如...

米蘭時裝周 / TOD'S 甜美而自由「豆豆」風潮再蔓延

TOD’S延續新一季和藝術家、女性攝影師Carlota Guerrero合作，在《Rosalia NANA - Ch.9...

持五倍券「0元入住」台南飯店 更有買1送1

搶攻五倍券商機，台南各大飯店推出振興優惠方案，不僅持五倍券可「0元入住」，也有買1晚送1晚活動，希望憑年底這波消費潮衝刺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。