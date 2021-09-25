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紙本五倍券登記首日 超商店員當客服教長者預約

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
便利商店員工化身客服人員，教長輩如何進行紙本五倍券預約登記。記者鍾維軒／攝影
便利商店員工化身客服人員，教長輩如何進行紙本五倍券預約登記。記者鍾維軒／攝影

「振興五倍券」紙本超商預約今天9時開始登記，不少民眾攜帶健保卡到超商事務機前登記，不過未見大排長龍景象，還有長者不清楚如何登記，詢問超商店員後才得知有好幾天的時間，便轉頭離開，還有民眾表示，因為數位綁定能用的地方不多，才選擇和朋友一起到超商登記，還可以換免費咖啡。

紙本五倍券首波開放預訂時間為9月25日至10月1日，今天是預約首日，民眾除可上官網預訂，若家中無讀卡機，可到超商事務機拿健保卡操作。外界原本預期今天各地超商會出現排隊人潮，但實際走訪，只有零星幾個人在事務機前研究要如何登記。

便利商店內有民眾在事務機前，研究要如何登記紙本，討論要如何使用振興五倍券，也有長輩直接去問店員要怎麼登記，店員表示要攜帶健保卡，在10月1日前都能夠預約，長者才又離開便利商店，嚷嚷說過幾天再來處理。

另外，有不少人在等待咖啡，因為有便利商店推出來店登記送咖啡買一送一。吳姓民眾受訪時表示，他來的時候大概有7個人在排隊，因為紙張卡住，但換完後很快就登記完成，選擇紙本原因，是因為綁定數位能用的地方不多。

超商推出來店預約咖啡買一送一，不少人在等待咖啡。圖／讀者提供
超商推出來店預約咖啡買一送一，不少人在等待咖啡。圖／讀者提供

超商 健保卡 便利商店

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