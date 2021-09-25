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米蘭時裝周 / TOD'S 甜美而自由「豆豆」風潮再蔓延
TOD’S延續新一季和藝術家、女性攝影師Carlota Guerrero合作，在《Rosalia NANA - Ch.9: Concepción》背景音樂中，七位女性透過編織互相創造，並帶有分享、賦權與手工藝的價值觀隱藏在內，重現了一個帶有高度聯想可能的藝術工坊，也為2022春夏女裝揭開內在的精神序幕。
回到伸展台上：軍事風格的皮夾克、方形楦頭的厚底高跟鞋以及帶有科幻風格的一字眉太陽眼鏡，貌似前衛陽剛，但柔軟的皮革、百摺的削肩連身裙又提醒了人們關於義式女性的甜美，剛柔並濟；寬版的長大衣讓身形從線條中自由解放，同時螢光桃紅、粉紅、湖水綠、鵝黃、寶藍與紫色則揭示了春夏的明亮活躍能量。抽繩、鬆緊帶束口的袖口，為優雅賦予了動態活力，2021春夏時從豆豆鞋底延伸至包款的「橡膠豆豆」設計今年持續「蔓延」至包款底部、騎士外套手肘補丁等不同細節，令人會心一笑。
厚底、繫繩的運動靴則是本季單品亮點之一，帶有拳擊手蓄勢待發的自信，不僅拉長腿部線條，誇張的美學比例，更和本季小貓跟尖頭鞋的淑女印象擦出鮮明對比；而經典的Timeless包款今年不僅色彩豐富多變，更有亮面皮革、藤編、鱷魚皮紋路及多種尺寸可供選擇，輕盈、輕巧而自由，風格百變百搭。
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