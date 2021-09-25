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持五倍券「0元入住」台南飯店 更有買1送1

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
搶攻五倍券商機，台南各大飯店推出振興優惠方案。圖／台南遠東香格里拉飯店提供
搶攻五倍券商機，台南各大飯店推出振興優惠方案。圖／台南遠東香格里拉飯店提供

搶攻五倍券商機，台南各大飯店推出振興優惠方案，不僅持五倍券可「0元入住」，也有買1晚送1晚活動，希望憑年底這波消費潮衝刺，吸引遊客入住，降低受疫情衝擊的業績缺口。

台南晶英酒店推出振興五倍券「0元入住再加碼」住房專案，民眾只要持5000元紙本或是數位版振興券，即可在平日入住12坪海東家庭客房2中床，還享加人不加價至多4人，另外再加碼贈送2碗晶華冠軍牛肉麵送房服務。

迎接振興消費潮，台南老爺行旅祭出3款優惠，包括「五告厚振興專案」遊購優惠通包五重送，官網訂房再享iRent樂遊好禮，折扣後每晚只要2900元起；「甘之如飴專案」則是每晚優惠2800元起，持振興券再享加碼「爺友金」；另外，「來台南住2晚專案」每晚不到2000元。

台南夏都城旅推出「五倍券ALL IN放大術」，只要持紙本5000元五倍券訂房，可依人數需求使用家庭房「1+1」，周一至周五、周日預訂漫享家庭房，即可獲贈平日漫思雙人房型住宿券；也可選擇平旺日使用漫思雙人房「2+2」，持紙本五倍券預訂雙人房續住2晚，可享早餐、英式下午茶等2泊2食優惠。

台南遠東香格里拉飯店憑振興券支付指定住房及餐飲消費，享住房買1送1、指定住房送4000元食宿回饋金、餐飲消費滿千送300元，「醉月樓」以5000元振興券可享價值8677元五人份桌菜。台北遠東則推住宿每晚5088元起，憑振興券支付每千元再回饋千元餐飲抵用金，每房至多可抵3000元，飯店再加碼送3000元食宿抵用券，可於下次到台北、台南遠東以及館外餐飲Mega 50住宿或餐飲使用，超值回饋等於住宿0元。

台南大員皇冠假日酒店從10月12日起推出「豪華雙床客房（陽台）買1送1」，平日每房4800元起、周六每房7300元起，須另加5%營業稅與10%服務費，每天限量5間；贈送1晚限平日入住，不含早餐，且須連續入住，無法分開使用或1晚2間房。

晶英酒店 早餐 訂房

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