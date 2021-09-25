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500案內所 好丘「美味好夾組」期間限定 美威鮭魚吸主婦掃貨

聯合報 / 記者張瑞傑/台北報導
美威鮭魚在現場推出多款限量產品，提供給大家快速製做美味鮭魚料理的方法。（圖/記者王聰賢攝）
美威鮭魚在現場推出多款限量產品，提供給大家快速製做美味鮭魚料理的方法。（圖/記者王聰賢攝）

由青年媒體「500輯」開設的期間限定店「500案內所」，被各界KOL們稱為目前台北最有質感的快閃店，9月25日當天由美威鮭魚、好丘快閃出攤，早上11點合作推出「懶人廚藝教室」、更是一開門就吸引大批人潮參加，輕鬆料理美味的營養廚房大獲好評。

在健康、輕鬆料理的風潮帶動下，適合假日在家、外出野餐的食材越來越受歡迎，「500案內所」此次邀請在貝果界最富盛名的「好丘」加入快閃活動；好丘貝果以靜置發酵8小時、軟中帶嚼勁的口感為人稱道；為了服務更多熱愛貝果的民眾，好丘今日好丘則帶來限量發售200顆隨機口味的貝果，其中「起司三重奏」、「奶韻烏龍」最熱賣；另外並於25日限定販售「美味好夾組」、提升民眾自行料理的方便性、限量15組。

為了服務更多熱愛貝果的民眾，好丘今日好丘則帶來限量發售200顆隨機口味的貝果。（圖/記者王聰賢攝）
為了服務更多熱愛貝果的民眾，好丘今日好丘則帶來限量發售200顆隨機口味的貝果。（圖/記者王聰賢攝）

美威鮭魚在現場推出多款限量產品，提供給大家快速製做美味鮭魚料理的方法，包括主打「拆帶即食」香烤鮭魚排，標榜可以冰吃、常溫吃或微波、烤箱烘烤。針對上班族、補充蛋白質、omega 3營養選擇，市場接受度很高；現場商品中「菲力鮭魚組」則是家庭主婦掃貨的熱銷產品。

中子創新生活事業群總經理馬天宗。（圖/記者王聰賢攝）
中子創新生活事業群總經理馬天宗。（圖/記者王聰賢攝）
造訪「500案內所」的中子創新生活事業群總經理馬天宗表示，像這樣自然而然、有趣又動人的生活風格呈現方式，每個走進來的人都會產生一種親切、幸福的共鳴，讓人更想要深入了解其中的文化內涵，「這次活動不做作地走入人們生活，將成為是滋養文化最重要的土壤；我希望有一天能夠在台灣每個大廳、各個角落都能看到類似『500案內所』這樣的呈現方式。」

此外，9月26日有「詹宏志Ｘ週三讀書會的Coffee Hour」，當天消費指定商品有機會獲得詹宏志手烘咖啡豆，同日還有跨界編輯人黃威融的講座。

「500案內所」期間限定店將一直持續到11月15日，活動可欣賞專題封面的微型插畫展，推出一系列首次問世的周邊商品，也邀請台灣各路優質生活品牌進駐，滿足早前被暫時壓抑的消費衝動。每逢周末及國定假日期間舉辦不同類型的豐富活動，如多家人氣品牌現身出攤、不插電音樂表演、各類型體驗工作坊和場場精彩的藝文講座，相關資訊可關注500輯粉絲專頁、Instagram。

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