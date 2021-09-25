影／疫情漸穩 名師加持的苗南海地景藝術節今登場

苗栗縣政府首次舉辦的大型地景藝術節「藝遊通苑」苗南海地景藝術節上午在通霄海水浴場熱鬧揭幕，邀請數十位國內外藝術家提供創作，透過大型裝置藝術、在地藝術家聯展、藝文市集講座、小旅行等型態，將通霄濱海遊憩區、苑裡濱海公園周邊打造成「戶外美術館」，活動長達1個月，縣府歡迎各地遊客造訪，感受豐富的人文及藝術風采。

苗栗縣長徐耀昌主持揭幕式，他強調通霄、苑裡人文薈萃，知名藝術家輩出，素有「大師故鄉」美名，感謝台電通霄發電廠的贊助，及通霄、苑裡兩地鎮公所的協力，促成首屆「苗南海地景藝術節」；藝術節策展人邱泰洋融合多次策展藝術節的經驗，首度回鄉策畫這一系列的精彩活動，除邀集32位重量級藝術家，也結合轉印在地藝術家的平面作品，打造大型戶外美術館，要帶給民眾最在地及國際化的藝術節。

揭幕式吸引不少遊客、親子前來，在廣闊的沙灘、木麻黃林中尋覓令人驚豔的裝置藝術作品，其中還有可拉繩與遊客互動的金屬創作「奔跑吧！石虎」，展出作品不論具象 、抽象都吸引不少民眾合影，會場洋溢滿滿的藝術氛圍。