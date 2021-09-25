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影／疫情漸穩 名師加持的苗南海地景藝術節今登場

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
地景藝術節揭幕式吸引不少遊客前來，在廣闊的沙灘、木麻黃林中尋覓令人驚豔的裝置藝術作品。記者胡蓬生／攝影
地景藝術節揭幕式吸引不少遊客前來，在廣闊的沙灘、木麻黃林中尋覓令人驚豔的裝置藝術作品。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府首次舉辦的大型地景藝術節「藝遊通苑」苗南海地景藝術節上午在通霄海水浴場熱鬧揭幕，邀請數十位國內外藝術家提供創作，透過大型裝置藝術、在地藝術家聯展、藝文市集講座、小旅行等型態，將通霄濱海遊憩區、苑裡濱海公園周邊打造成「戶外美術館」，活動長達1個月，縣府歡迎各地遊客造訪，感受豐富的人文及藝術風采。

苗栗縣長徐耀昌主持揭幕式，他強調通霄、苑裡人文薈萃，知名藝術家輩出，素有「大師故鄉」美名，感謝台電通霄發電廠的贊助，及通霄、苑裡兩地鎮公所的協力，促成首屆「苗南海地景藝術節」；藝術節策展人邱泰洋融合多次策展藝術節的經驗，首度回鄉策畫這一系列的精彩活動，除邀集32位重量級藝術家，也結合轉印在地藝術家的平面作品，打造大型戶外美術館，要帶給民眾最在地及國際化的藝術節。

揭幕式吸引不少遊客、親子前來，在廣闊的沙灘、木麻黃林中尋覓令人驚豔的裝置藝術作品，其中還有可拉繩與遊客互動的金屬創作「奔跑吧！石虎」，展出作品不論具象 、抽象都吸引不少民眾合影，會場洋溢滿滿的藝術氛圍。

苗栗縣文化觀光局指出，這次展出的地景藝術作品共32件，其中不乏國內外重量級雕塑名家參與，眾多精湛作品齊聚，與通霄、苑裡的絕美景致相互呼應。除各展區藝術作品，通霄鎮公所及國立苑裡高中還有雕塑大師朱銘的作品，心雕居周邊也有苗栗慢魚計畫打造的2件海廢藝術品，遊客都可找機會前往尋寶；地景藝術節還搭配藝文市集、藝文講座、藝文小旅行等活動，許多在地店家也提供優惠好禮活動，詳細資訊可上Fb追蹤「苗南海地景藝術節」粉絲專頁及活動網站查詢。

通霄濱海遊憩區廣闊的沙灘及木麻黃林中，展出許多令人驚豔的裝置藝術作品。記者胡蓬生／攝影
通霄濱海遊憩區廣闊的沙灘及木麻黃林中，展出許多令人驚豔的裝置藝術作品。記者胡蓬生／攝影
苗南海地景藝術節在通霄、苑裡兩地展出數十件名家的裝置藝術作品。記者胡蓬生／攝影
苗南海地景藝術節在通霄、苑裡兩地展出數十件名家的裝置藝術作品。記者胡蓬生／攝影
通霄濱海遊憩區廣闊的沙灘及木麻黃林中，展出許多令人驚豔的裝置藝術作品。記者胡蓬生／攝影
通霄濱海遊憩區廣闊的沙灘及木麻黃林中，展出許多令人驚豔的裝置藝術作品。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府首次舉辦的大型地景藝術節「藝遊通苑」上午在通霄海水浴場熱鬧揭幕，縣長徐耀昌等人拉繩體驗可與遊客互動的創作「奔跑吧！石虎」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府首次舉辦的大型地景藝術節「藝遊通苑」上午在通霄海水浴場熱鬧揭幕，縣長徐耀昌等人拉繩體驗可與遊客互動的創作「奔跑吧！石虎」。記者胡蓬生／攝影
通霄濱海遊憩區廣闊的沙灘及木麻黃林中，展出許多令人驚豔的裝置藝術作品。記者胡蓬生／攝影
通霄濱海遊憩區廣闊的沙灘及木麻黃林中，展出許多令人驚豔的裝置藝術作品。記者胡蓬生／攝影
地景藝術節揭幕式吸引不少遊客前來，在廣闊的沙灘、木麻黃林中尋覓令人驚豔的裝置藝術作品。記者胡蓬生／攝影
地景藝術節揭幕式吸引不少遊客前來，在廣闊的沙灘、木麻黃林中尋覓令人驚豔的裝置藝術作品。記者胡蓬生／攝影
通霄濱海遊憩區廣闊的沙灘及木麻黃林中，展出許多令人驚豔的裝置藝術作品。記者胡蓬生／攝影
通霄濱海遊憩區廣闊的沙灘及木麻黃林中，展出許多令人驚豔的裝置藝術作品。記者胡蓬生／攝影
通霄濱海遊憩區廣闊的沙灘、木麻黃林中展出許多令人驚豔的裝置藝術作品。記者胡蓬生／攝影
通霄濱海遊憩區廣闊的沙灘、木麻黃林中展出許多令人驚豔的裝置藝術作品。記者胡蓬生／攝影

藝術節 藝術家 南海

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