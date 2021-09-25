感受大鵬灣甜蜜在地味 南平小旅行化生活日常為觀光
交通部大鵬灣國家風景區南岸的南平社區曾是水產養殖重鎮，風景區成立後式微，鵬管處為讓暮氣沉沉的小漁村重現活力，去年邀外國藝術家打造戶外裝置藝術，成為拍照打卡熱點，今年配合「自行車旅遊年」推南平慢活小旅行，以微型地方創生模式，將在地生活日常化為觀光資源，重現古早採蚵場景、縫製漁線椅和鮮蚵美食下午茶等行程，成為觀光新亮點。
鵬管處為展現1年來「南平半島發展遊憩觀光策略規劃案」成果，今天舉辦成果發表並開啟南平生活節序幕，市集結合在地的蚵殼創作盆栽及鑰匙圈、魚線編織和漁村印花布藝產品，透過手作留下難忘回憶；慢活小旅行走進龍蝦園聆聽龍蝦故事、釣蝦及品嚐龍蝦料理，在牡蠣園搭管筏認識牡蠣養殖、學習剖蚵、品嚐鮮蚵料理，踏入閒置的三合院廣場體驗染布結合漁村便當DIY。
鵬管處表示，南平里是個狹長型的半島，右臨具有特殊潟湖地形的大鵬灣，左鄰一望無際的台灣海峽，是個充滿海味且舒適怡人的生活村落，在地居民有著熱情海派的漁村性格；風景區成立後承租養殖地多遷移，青壯人口外移嚴重，顯得暮氣沉沉，去年找來「大小港邊─熱帶漁林」團隊協助，以地方產業結合觀光成為新的微型地方創生，將南平居民習以為常的生活方式化為帶動觀光的動能。
經設計的南平慢活小旅行，遊客騎自行車徜徉融入地景裝置藝術景色中，行程主打在地傳統產業養蚵，帶遊客進到水上蚵園體驗傳統養蚵方式，搭乘管筏看魚塭的養殖蚵，在牡蠣園旁搭白色餐桌享受悠閒下午茶、品嚐火烤和生鮮牡蠣不同滋味，另安排老輩漁民指導縫製漁線椅、結合布料設計成魚造型的零錢包等，看見即將消失的漁民生活智慧。
鵬管處說，在地老輩不了解自己的日常對別人來說是個特色，輔導團隊動巧思化為觀光動能，且持續陪伴增強信心、開發創意，讓沒落小漁村能藉自身特色，延續產業生命力，展現生機，也讓大鵬灣的旅遊型態更豐富多元且有「在地味」。
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